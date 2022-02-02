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「福祿」、「如意」東方幸運符碼變珠寶　長項鍊繞兩圈戴好時髦

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▲▼東方味珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Qeelin葫蘆造型的Wulu Mini Sautoir紅琺瑯瓷長項鍊，47,000元。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

中華文化博大精深，許多帶有祝福與喜氣的元素，成為華人珠寶設計師重要的靈感來源，Qeelin品牌創辦人暨創意總監Dennis Chan便擅長將各式吉祥符碼轉化成華美又摩登的珠寶，旗下葫蘆造型的Wulu系列即與「福祿」緊密連結，變身為容易搭配的精巧長鍊，讓好運時時相伴。

▲▼東方味珠寶 。（圖／公關照）

▲繞成兩圈佩戴的Qeelin Wulu Mini Sautoir 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，102,000元。

Qeelin Wulu Mini Sautoir長項鍊點綴數個18K玫瑰金迷你葫蘆，共有三種長度可繞出單圈、雙圈或3圈層次感，款式則有18K玫瑰金鏤空或鑲鑽鏤空葫蘆，以及點綴紅琺瑯瓷設計。此外，品牌靈感源自如意鎖的Yu Yi系列，則融入東方刺繡工藝概念，創作Yu Yi Lace系列鑲鑽吊墜、手鍊與耳環。

▲▼東方味珠寶 。（圖／公關照）

▲Qeelin Yu Yi Lace 18K玫瑰金鑲鑽中型吊墜，169,500元。

珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）則深受書畫藝術啟發，為同名品牌ANNA HU創作雙喜頌系列3款耳環，以三維立體線條詮釋草書的「喜」字，流暢線條的成對耳環構成吉祥符碼「囍」，特別選擇鑲嵌鴿血紅紅寶石展現喜氣，當中一款為全鑲紅寶石設計，外型猶如張燈結綵的大紅燈籠，另兩款則由鑽石弧線襯托紅寶石。

▲▼東方味珠寶 。（圖／公關照）▲▼東方味珠寶 。（圖／公關照）▲▼東方味珠寶 。（圖／公關照）

▲ANNA HU推出3款雙喜頌系列紅寶耳環。（圖／ANNA HU提供）
 

關鍵字：

Qeelin, ANNA HU

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