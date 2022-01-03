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高架床「小空間救星」有地雷　網友分享5大缺點，先看再買免後悔

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▲上下層床鋪,架高床架。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA設計的架高床可充分運用小空間，很受民眾歡迎。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在地小人稠的都市，很多房間空間有限，單人間或是小孩房，可以增大使用空間的高架床、上下舖等設計，能將睡眠床鋪架高，下方就能改造成書房、起居間，或是衣櫥等置物櫃，一瞬間就把可用空間擴大不少，就有許多人考慮採用，在「IKEA超值生活分享社粉絲頁」就有網友提醒有5大地雷，若無法解決還是要多考慮一下，以免買了又後悔。

常可能撞到頭
既然是善用上下空間，自然分割了高度，台灣住家的高度通常有限，建議一定要在足夠使用的高度下才能購買，像是在上舖加上床墊厚度下，至少坐起來頭上還要跟天花板有距離，還有下方空間通常約僅在140公分至160公分左右，若是大喇喇走動或頻繁進出的使用者，就很可能撞到頭。

換床單很麻煩
若是床鋪位於上舖，且在高度有限的情況下，其實更換床單是很費力的，尤其若兩面貼牆，勢必更換移動的空間就更有限，建議可以在購買前先試著練習一遍，看是否能接受這樣的更換方式。

▲上下層床鋪,架高床架。（圖／翻攝IKEA官網）

使用厚床墊，擋板可能過低
上舖怕睡覺時滾落，都會有側邊的擋板設計，但若選擇的是厚床墊，擋板的高度可能過低，尤其若是小孩床，就有可能會有翻落的情況，如果是喜歡厚床墊的使用者，就要考慮這個情況。

上層電扇吹不到
通常床鋪均放置在上層，但市面上大多數電扇都採左右搖擺設計，上層很難吹到電扇，雖可添置現在新款可上下轉動的電扇處理，但直吹的風還是會被側擋板擋住，僅能吹到由牆壁反射出的微風，或需要使用空調降低整體房間溫度。

▲上下層床鋪,架高床架。（圖／翻攝IKEA官網）

下方照明需加強
許多台灣居住空間都使用頂燈照明，下方空間若當作書房、起居間使用，因為上舖放置床墊的關係，照明與光線很可能不足，有網友表示不是只放書桌檯燈可解決，所以下方空間要預留插座或是其他方式，以方便增加照明設備。

此外，也有網友建議行至上舖的樓梯最好選擇傾斜、可穿透的設計，不然很不好爬，且下樓梯的時候難度會變很高，上舖雖然很有私人小天地的氛圍，但不會有插座，若有充電或單獨照明需求，也要先預設處理才行，另有網友覺得，家具設計本來就是優缺並存，主要就是看使用者習慣，只要符合需求使用的順手就好。

▲上下層床鋪,架高床架。（圖／翻攝IKEA官網）

關鍵字：

IKEA, 高架床, 床架, 小空間, 家具, 地雷

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