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別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

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記者王蓁蓁 / 台北報導

蓬鬆又溫暖的羽絨外套，肯定是最近冷颼颼的天氣必備單品，不過一個搭不好，很容易看起來過於笨重，甚至直接變成「行走的熊」，快往下滑學會韓女星們的「羽絨外套穿搭秘訣」，除了時髦有型外，就連小隻女孩也能完美駕馭，不用怕在視覺上會被吃掉造型比例。

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲IU就運用Oversize高領上衣、與緊身長襪搭配BLACK YAK羽絨外套成功打造比例。（圖 / 翻攝IG@dlwlrma)

小隻女們總是不敢輕易嘗試太大件的羽絨外套，但只要調整好比例，照樣能拉出大長腿，像IU就運用Oversize高領上衣、與緊身長襪搭配BLACK YAK羽絨外套，成功堆疊出層次感，粉嫩配色在沈穩的冬季穿搭下，給人有種可愛療癒的氛圍，另外，IU也小心機選穿過膝設計的長襪，彷彿延伸了的腿部線條，直接在視覺上營造高䠷的即視感。

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Yeri選擇縮口輪廓的羽絨外套拉出腰身，棕色長靴悄悄將將腿拉長。（圖 / 翻攝IG@yerimiese)

同樣是小隻女孩代表的RED VELVET成員Yeri，則是選擇縮口輪廓的羽絨外套拉出腰身，並搭配亮眼的淺色牛仔褲，為整體吸睛指數加分不少，棕色長靴除了呼應外套配色，更悄悄將將腿拉長，成為了打造長腿的密技。

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲秀英利用絲巾點綴將羽絨外套造型穿出優雅的法式風格。（圖 / 翻攝IG@sooyoungchoi)

誰說羽絨外套一定要搭配休閒單品？前少女時代成員秀英就利用絲巾點綴，將羽絨外套造型穿出優雅的法式風格，只見她以療癒的淺色系作為主軸，下身穿著寬鬆的直筒褲裝與分趾鞋，手拿LOUIS VUITTON老花方包隨興擺拍，展現出又不失魅力的迷人效果。

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲澀琪穿緊身短裙搭配粉色FERRAGAMO短板羽絨外套提亮整體視覺。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi)

RED VELVET成員澀琪，穿著超短的高領緊身裙裝，腳踩及膝黑靴延伸比例，露出大部分的腿部肌膚，令視線集中在超辣的「絕對領域」之間，搭配粉色FERRAGAMO短版羽絨外套提亮整體視覺，讓人不想注意都難 ; 李聖經也在近日的畫報中展現類似穿搭，在看似包緊緊的褲裝與針織裙裝中，以短版羽絨外套、背心大方秀出S曲線，性感之於依舊十分保暖。

▲羽絨外套穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Krystal選穿POLO RALPH LAUREN羽絨外套，皮帶設計凸顯腰身曲線。（圖 / 翻攝IG@vousmevoyez)

Krystal（鄭秀晶）則是選穿份量感較不明顯的POLO RALPH LAUREN羽絨外套，原先就附有皮帶的設計，一繫上瞬間就凸顯她的腰身曲線，看起來更加顯瘦，丹寧褲裝加上撞色長靴帥氣俐落，簡單將率性造型穿出滿滿亮點。

 

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