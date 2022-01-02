星巴克特色新門市　台中清水極美夕陽、楠梓藍昌有莊園風光

記者蔡惠如／綜合報導

長達9天的農曆年假期，想出門走走也能帶杯咖啡悠閒一下，2021年星巴克也新增不少特色門市，台中清水首間星巴克門市結合在地夕陽美景，單樓層設計超有美式風情；高雄楠梓藍昌門市則以周邊地景，打造咖啡莊園氛圍，從店裡到店外都是景致，當然也是打卡好去處。

台中清水

首度進軍台中清水的星巴克，首間門市鄰近清水國中，門市外觀上緣以青銅色的金屬板，打造成突出的深造型屋簷，採用一層樓設計讓上方留白大片天空，剛好收納清水知名的夕照風景，門市內的天花板色彩，飾以接近夕陽西下的柔和色調做呼應，遠看有一種在美國中西部的美式氛圍。

高雄楠梓藍昌

以「光盒子」為設計概念，期望收納南部的溫暖陽光、周邊綠意及學區的人文氣息，座落於後勁溪以北的藍昌路及大學南路口的楠梓藍昌門市，室內以咖啡田園風景的曲型線條為元素，2樓也同樣以咖啡莊園及田園風景內容為主的artwork，搭配整體中性色調，還呼應對面的綠樹公園，滿滿的綠意很適合打發一段悠閒時光。

嘉義世賢

年初開幕、位於通往阿里山公路上的嘉義世賢門市，門市建物靈感來自於野生鳥類穿梭於盎然綠意的阿里山，門市外觀與內裝設計皆以折板形體變化，象徵著禽鳥的自由飛翔；白色挑高外觀，更帶出展翅高飛的寓意。門市周邊更以綠色園地及針葉樹圍繞，在樹林與天空中，感受這城市別有的放鬆及屬於大地的溫度。

宜蘭頭城

在開幕時一度成為當地話題的宜蘭頭城門市，是全台首間採用遊艇概念設計的原創建築門市空間，結合如海水般的藍色落地玻璃，入口處則以弧形吧檯環繞門市，就像進入豪華遊艇一般；天花板造型則從一樓以金屬流動的弧形線條，延伸至二樓運用藍色實木條呈現如海水波纹慢慢擴散，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡。

新竹關埔

門市以取自星巴克的英文首字S，作為建築外觀，店內結合了鐵件及玻璃管組成的波浪意象，搭配Siren魚尾交纏髮絲，象徵女神在海洋中翩翩起舞，呼應新竹聞名的玻璃工業，其玻璃在地的玻璃製造廠合作，採用回收玻璃製成，還有戶外座位區能讓顧客能吹風喝咖啡。