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陳妍希瘦出鎖骨、腰線狀態絕佳！　穿魚尾禮服被讚是人魚公主

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▲陳妍希。（圖／CFP）

▲陳妍希出席鳳凰網活動紅毯。（圖／CFP）

記者王則絲／台北報導

女星陳妍希28日出席鳳凰時尚之選活動紅毯，與眾多女星爭相比美，其中還包括了同樣演過「小龍女」角色的李若彤，兩人同場現身不免又被拿來比較，不過現在陳妍希不再被笑是「胖小龍女」，紅毯上她以一襲淡黃色魚尾禮服，秀出纖細鎖骨與身形，被網友一面倒大讚：「氣質動人」、「狀態絕佳！」

▲陳妍希 。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希選穿一襲淡黃色的魚尾禮服，被網友讚是「人魚公主」。（圖／翻攝自微博，以下同）

陳妍希先前演出「小龍女」一角時，被觀眾狠酸是「胖小龍女」，更因為她圓圓的臉型而被笑是「小籠包」，當時的陳妍希的確偏向肉肉身材，且本身就是圓臉臉型的她，一上鏡頭還會被放大。

不過今年38歲的陳妍希，透過健康的飲食以及積極運動瘦身有成，甩脫了「小籠包」的名號，日前於鳳凰網活動紅毯上，陳妍希穿上了設計師品牌Alexis Mabille的平口魚尾禮服，緞面材質的閃耀光澤隨著裙襬流洩而下，搭配薄紗手袖帶出夢幻氣質，讓網友們一面倒大讚：「是人魚公主本主吧！」、「宛如剛剛上岸體驗人間生活的美人魚公主」、「溫柔大方、甜美可人」、「氣質動人」、「狀態絕佳！」

▲陳妍希 。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希 。（圖／翻攝自微博）

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