星巴克新年「達摩杯」透明感超可愛　日妞搶買「老虎熊熊」討吉利

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日子過著過著又轉回了一月份，迎來嶄新的一年，日前日本星巴克便延續過往傳統，推出了2022年的限量「達摩杯」，且一口氣就帶來四款超可愛的顏色與圖案設計；另外也為迎接「虎年」的到來，同時推出虎年主題系列新品，除了有許多杯子款式，還讓招牌的星巴克熊熊穿上老虎裝，化身「老虎熊熊」吊飾，日妞們全搶著入手。

▲日本星巴克推出四款2022年限量「達摩杯」。（圖／翻攝自小紅書、IG）



日本星巴克自2019年首度在新年推出「達摩杯」後，每一年都回歸上新。2022年的限量「達摩杯」誠意非常十足，一次就帶來四款，包括以透明材質呈現的藍色、橘紅色達摩杯，以及黃色、白色加上綠色波點設計的達摩杯，每一款的達摩表情、鬍子都有些許不同，十分逗趣、可愛，又不失祈願祝福的美意。

▲日本星巴克「虎年」新年系列。（圖／翻攝自IG）



因應「虎年」的新年系列同樣用心不馬虎，有以吉祥的紅色系、黃色線條打造而成的立體老虎馬克杯，還有經過特別設計的Ｑ版老虎，躍上各式水杯、不鏽鋼瓶、保溫杯，走的是俏皮路線。

▲日本星巴克「虎年」新年系列。（圖／翻攝自IG）



就連星巴克的招牌熊熊，也換上了「老虎裝」，化身「老虎熊熊」，共帶來大尺寸的玩偶以及小尺寸的吊飾，從各種角度來看都超可愛，還能發現熊熊的身上抱著一顆象徵大吉大利的橘子，不只Ｑ萌更能討個好彩頭，難怪讓日妞們都搶著入手。

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