fb ig video ETtoday search mobile

星巴克新年「達摩杯」透明感超可愛　日妞搶買「老虎熊熊」討吉利

>

編輯／JJ

日子過著過著又轉回了一月份，迎來嶄新的一年，日前日本星巴克便延續過往傳統，推出了2022年的限量「達摩杯」，且一口氣就帶來四款超可愛的顏色與圖案設計；另外也為迎接「虎年」的到來，同時推出虎年主題系列新品，除了有許多杯子款式，還讓招牌的星巴克熊熊穿上老虎裝，化身「老虎熊熊」吊飾，日妞們全搶著入手。

▲日本星巴克新年系列。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克新年系列。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克新年系列。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克推出四款2022年限量「達摩杯」。（圖／翻攝自小紅書、IG）

日本星巴克自2019年首度在新年推出「達摩杯」後，每一年都回歸上新。2022年的限量「達摩杯」誠意非常十足，一次就帶來四款，包括以透明材質呈現的藍色、橘紅色達摩杯，以及黃色、白色加上綠色波點設計的達摩杯，每一款的達摩表情、鬍子都有些許不同，十分逗趣、可愛，又不失祈願祝福的美意。

▲日本星巴克新年系列。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克「虎年」新年系列。（圖／翻攝自IG）

因應「虎年」的新年系列同樣用心不馬虎，有以吉祥的紅色系、黃色線條打造而成的立體老虎馬克杯，還有經過特別設計的Ｑ版老虎，躍上各式水杯、不鏽鋼瓶、保溫杯，走的是俏皮路線。

▲日本星巴克新年系列。（圖／翻攝自IG）

▲日本星巴克「虎年」新年系列。（圖／翻攝自IG）

就連星巴克的招牌熊熊，也換上了「老虎裝」，化身「老虎熊熊」，共帶來大尺寸的玩偶以及小尺寸的吊飾，從各種角度來看都超可愛，還能發現熊熊的身上抱著一顆象徵大吉大利的橘子，不只Ｑ萌更能討個好彩頭，難怪讓日妞們都搶著入手。

►古早味！麥當勞推出「糖葫蘆冰炫風」　撒上酸甜仙楂更有層次

關鍵字：

星巴克, 日本, 日本星巴克, 達摩杯, 達摩, 虎年, 老虎熊熊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

2分鐘賣出一瓶、連續5年銷售冠軍！這10款乳霜今年冬天一定必用

2分鐘賣出一瓶、連續5年銷售冠軍！這10款乳霜今年冬天一定必用

天冷就要吃鍋！大同電火鍋下殺899元　全不鏽鋼安全又健康

天冷就要吃鍋！大同電火鍋下殺899元　全不鏽鋼安全又健康

圓臉應該避免的3大禁忌　第一點滿街都是、超多人都做錯

圓臉應該避免的3大禁忌　第一點滿街都是、超多人都做錯

好多人都忽略！4個「吃飯壞習慣」讓你容易變胖，減重總是失敗 孫芸芸女兒裙子太短！一坐下「臀線」全看光　性感美腿粉絲看呆 無印良品2021年熱銷排行TOP 10　第一名年賣20萬件「回購率超高」 星巴克「跳跳虎杯套包」萌翻！　動物紋＋女神金Logo上身好吸睛 楊冪畫「狐狸眼妝」判若兩人！穿禮服秒變「最辣母老虎」 「3星座女」根本渣男剋星！摩羯見招拆招，報復心不輸天蠍 47歲周迅「柔霧紫薄紗裙」仙氣爆棚！　深V纖腰齊發逆齡回春

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面