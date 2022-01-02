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IKEA「萌虎」設計太可愛！　KUNGSTIGER新春系列輕鬆打造年節味

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▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

▲IKEA新春系列萌虎設計超可愛。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

年末一系列的節慶讓我們過得忙碌又充實！為了一月底就到來的農曆虎年，IKEA也推出針對農曆年專屬的KUNGSTIGER新春系列，超可愛的「萌虎」貫穿主要設計，推出擺飾、抱枕與地墊，還有超可愛的老虎窗花，此外中式餐具也登場，讓你從客廳到餐桌，只要畫龍點睛就能輕鬆有年味。

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

春節限定KUNGSTIGER系列共推出32項新品，以東方傳統文化為設計靈感，將代表守護與福氣的老虎圖樣融入居家佈置品，除了有超萌的「萌虎」之外，象徵富貴的牡丹花紋、中國結等元素，都融入靠枕、燈罩、餐盤及餐具等應景單品中。

其亮點商品包括虎紋門墊，象徵鴻運登門、虎虎生風，一進門就像有紅毯般充滿喜慶感；靠枕及迷你裝飾品用細緻刺繡工法呈現出老虎五官，可愛呆萌的表情可以療癒一整個虎年，而窗花、17件組裝飾品、燈籠也都超應景，此外連象徵大吉大利的橘子「人造盆栽」都開賣，不用照顧也能喜氣滿滿。

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

▲KUNGSTIGER靠枕靈感來自水墨畫，售價249元；KUNGSTIGER 門墊，售價199元。

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

▲KUNGSTIGER中式碗，售價129元；運用以老虎設計的窗花3入，售價79元。

今年另特別推出繪有紅色牡丹花紋的瀝水餃子盤，不但採用較深的碗型設計，底部還附有瀝水網，避免餃子沾黏破損，沾醬的醬料蝶則有同系列小老虎樣式，浮雕設計倒進醬油就能看到立體的萌虎圖案，以及用老虎尾巴作為設計巧思的筷架，更家貓同等級的萌樣也讓人會心一笑。

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

▲KUNGSTIGER瀝水餃子盤，售價349元；醬油盤售價99元。

IKEA表示，即起至2022／1／16止，卡友購買家具、家飾品單筆金額滿5,000元，可獲限量500元商品抵用券，最高可累積至3,000元商品抵用券。

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

而法國鍋具品牌LE CREUSET，則在近期推出「凡爾賽花園系列」，其設計靈感源自以18世紀法國宮廷精緻餐食文化，包含「洛可可美學」 精細的波紋褶邊揉合曼妙弧形曲線，柔和輕盈的色調，顯現女性化優雅柔媚的姿態，也讓宴客的餐桌上充滿浪漫的個人風格。

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

另外以日本手工職人為主打的Vermicular琺瑯鑄鐵鍋，全新尺寸的平底鍋也在近期正式上市。強調多年研發的創新技術，全新獨特的親水性琺瑯質，讓食材的水份瞬間蒸發，不須翻鍋，就可以製造表面爽脆口感，新尺寸包括20CM及28CM，輕量化設計厚度僅1.5mm，連女性也可以輕鬆駕馭，目前已在官網開放預購。

▲居家新春系列。（圖／IKEA、LE CREUSET、Vermicular提供）

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