天冷就要吃鍋！大同電火鍋下殺899元　全不鏽鋼安全又健康

文／C編

冬季就是要吃鍋，在冷冷的天裡來上一碗暖暖的熱湯，絕對是最幸福的事情，「Her森森」推出多款大同小家電特賣，包括電火鍋、電鍋等，都非常方便好用，最低下殺899元，冬天在家下廚、吃火鍋，簡單又輕鬆。

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▲大同電火鍋、電鍋特價，低至899元起，點我搶購。



TATUNG大同 4公升不鏽鋼電火鍋，售價1690元、特價899元

4L的大容量可以輕鬆煮下滿滿的食材，4個人吃也很夠用，5段式火力調整操作更加便利，可以輕鬆調整到適合的火力，煮火鍋、燙青菜都可以輕鬆滿足，不銹鋼材質使用更安心，不用擔心有害物質，並具有超溫保護裝置，安全可靠。

耐熱的透明玻璃上蓋，可以一眼就看見鍋裡的狀況，放在餐桌上，全家大小一起享用暖暖的鍋物，絕對是最幸福的事情，不只如此，平時汆燙肉片、蒸煮魚類也可以使用，對於在外租屋的小資族來說，也是好幫手。

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▲大同品牌日，電火鍋最低下殺899元起，點我搶購。



大同 11人份全不鏽鋼電鍋，原價4790元、特價4299元

全鍋採用SUS304不鏽鋼材質，容易維護又超級耐用，全機都是採用無塗層的設計，更加安全，保溫切換裝置，雙重安全保護，蒸、滷、燉、煮多功能，一機搞定，是全家飲食最健康的選擇。

電鍋更是懶人或是煮菜新手的福音，只要在外鍋加水，並且放入食材，一鍵按下就可以輕鬆煮，不需要顧爐火或是調大小火，就可以烹調出美味的佳餚，搭配大同電鍋不鏽鋼蒸籠，可以輕鬆一次完成更多樣料理，非常方便又實用。