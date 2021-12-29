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日系美妝特賣會「任選3件」500元、屈臣氏祭出700件商品加1元多一件

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▲▼日系美妝特賣會。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲日系保養彩妝下殺最低折扣，想補貨衝這波。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝控年末想撿便宜請鎖定，東方美集團旗下日系美妝品牌將於明日（12/30）展開為期4天的特賣會，推出全彩妝任選3件500元起，屈臣氏也推出「1塊抗漲」活動，祭出700件商品加1元多1件活動。

日系美妝粉絲必看，東方美集團將於明日（12/30）至1/2於遠東SOGO百貨-台北忠孝店盛大推出年末特賣會，除了有各品牌百元專區、每日一物、加購禮、滿額禮、學生限定優惠，今年首次推出全彩妝超殺專區，任選3件總價500元或800元，年底補貨就趁現在。

▲▼日系美妝特賣會。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲學生憑發票（不限金額），即可免費兌換。

其中SUQQU最強的黑色粉霜，遮瑕強且持妝好，深受消費者喜歡，是這次特賣的必搶品，RMK的水凝美肌粉霜，嚴選5種美肌保養油，具潤澤感、好延展，薄透輕盈完美服貼，防曬神品ALLIE防曬水凝乳N，添加保濕成分玻尿酸，超強抗汗、抗水、抗摩擦，質地依然水潤服貼。

▲▼日系美妝特賣會。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲多1元加一件讓消費者趨之若鶩。

屈臣氏自明（12/30）至/1/26祭出700件商品加1元多1件活動，開架彩妝/精選髮類商品85折，還有指定品牌眼妝商品滿388元送好禮，12/30至1/2以及1/6至1/26，專櫃全品牌2,000元送200元，醫美商品滿1,500元送200元，點金會員再送300元。

▲▼日系美妝特賣會。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲快來試試你的好手氣。

除此之外，屈臣氏更首度與大甲鎮瀾宮跨界合作，推出一系列開運活動，自12/30起至2/23，寵i會員凡消費滿688元就送大甲媽發財金刮刮樂，憑刮刮樂中的序號就有機會抽中價值新台幣10萬元的大甲媽黃金、千元屈臣氏即享券等總價值超過百萬元的超強好禮。

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關鍵字：

特賣, 優惠, 年末優惠, 東方美, 佳麗寶, 屈臣氏

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