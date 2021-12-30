12星座最毒舌TOP 3 　天蠍一開口就有殺氣，只有冠軍鬥得過

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

說話就是一門大學問，在生活中總是會面對形形色色的人，可能會在無意間失言，得罪人而不自知！在12星座中誰最容易口無遮攔，一不小心就超毒舌？一起來看看究竟是誰上榜了！

12星座講話最毒舌排行榜大公開

TOP3.處女座

完美面前，換成誰都不及格

位居季軍的處女座，講話毒性極強，但他們是對事不對人，只是希望事情能更好、更圓滿才會口出毒言。儘管處女座的出發點很良善，但聽起來根本就是人身攻擊，左一句毒舌又一句酸言還進行各種比較，這種沒個斷點、話不落地式的批評，讓你連搶白的機會都沒有，被嘴的人要是意志不堅定，很可能就是玻璃心碎一地，事實上嫌貨才是買貨人，處女座講話愈毒愈難聽，愈代表他在意著對方，要是你也有甲意處女座，那麼就勇敢一點吃毒當吃補吧！

TOP2.天蠍座

腦筋太好，舊帳老愛翻來算

嚴格說起來天蠍座本身並不算是個話多的人，大部分的時候他們喜歡冷眼旁觀，扮演一個置身事外的旁觀者，但若你做得太過分、踩雷太多次，他們翻起舊帳來的毒舌氣勢絕對嚇得你吃手手，過往一些小到不能再小的芝麻小事、以為早就溝通和解過的事、壓根不記得的事……等等，都會被蠍座以倒帶回顧的方式拿出來一一數落，你也會發現蠍座對過往種種不開心的記憶力強到可以出書，除非你是雙子座可以顛倒黑白和蠍座來個世紀毒舌大混戰，不然以他律師般拿舊事攻擊的本領，你除了啞口無言外也只有舉手投降的份！

TOP1.雙子座

伶牙俐齒、無心傷害隨處見

能言善道本來就是雙子座的基本標配，他們大腦內建了極度聰明的思考區及超靈活的語言區，反應就是比別人快半拍，講起話來就是能口若懸河、頭頭是道，靠著這股說服力道，把黑的說成白的都有可能！一旦惹惱雙子，讓他們開啟「唇槍舌劍」模式，就可以完全領教他們一張嘴得理不饒人的本領，基本上雙子憑一張嘴就可以帶你上天堂，也可以憑一張嘴攻得你體無完膚，雖然平時他們看起來親切溫和，但勸你還是別得罪他們，以免成為被針鋒相對的對象啊！

同場加映：其它星座一開口就容易出現的症頭

牡羊座│一開口就冷場

講話太直白又不加掩飾，一開口就讓場子瞬間冰封，是有名的「冰封俠」無誤！

金牛座│一開口就詞窮

牛座內建語言本來就頗有限，要是對方是心上人或不熟之人，更是說不上話啊！

巨蟹座│一開口就停不下來

沒辦法~對愛家的蟹蟹來說，生活上有太多瑣事，不提點不行啊！

獅子座│一開口就霸氣

天生擁有精準的表達力加上強大的自信，獅子金口一開，沒有說服不了的事！

天秤座│一開口就討喜

以世界和平為願望的天秤，嘴巴甜的沒話說，但真不真實就見人見智了！

射手座│一開口就爆雷

直腸子的射手太習慣站在自己角度看事情，一開口就不小心破梗爆雷了。

摩羯座│一開口就踩雷

話少還容易踩雷，最容易哪壼不開提哪壼就是摩羯，身邊的人一定要拉他一把！

水瓶座│一開口就句點

水瓶擁有外星人的大腦，天外飛來一筆的想法讓他總是一開口驚呆所有人！

雙魚座│一開口就放電

有行動荷爾蒙之稱的魚，本來就風花雪月，一開口就撩妹放電也是魚之常情！

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