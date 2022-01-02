超節能！威技除濕機下殺3460元　開整天也不擔心電費爆表

文／C編

面對濕濕冷冷的天氣，家裡衣服總是曬不乾，這時就需要一台隨時可以運轉的除濕機，「Her森森」推出「威技DC變頻除濕機」，一級節能的家電，開一整天也不需要擔心電費暴漲，可以打造乾燥舒適的居家空間，衣服也變得快乾，非常方便又實用。

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▲威技 DC變頻除濕機，原價4280元、特價3460元，點我搶購。



厚重的衣物洗過要曬乾，在冬季成為大問題，甚至要曬一個星期才會完全乾，如果掛在房間，濕氣重、容易發霉、滋生細菌，因此除濕機超級必要，一台就可以解決各種生活以及健康問題。

威技DC變頻除濕機6L的除濕能力，加上2.4L的可攜式水箱，可以裝下多餘的水分，大容量的設計不需要一直倒水，除一整天也沒問題，非常方便又好用，同時可以設定環境溼度，40%、50%、60%進行連續除濕，持續運轉到對應的濕度。

高質感的亮面外觀，加上隱藏式把手，方方正正的不僅收納方便，看起來也相當簡約美型，連續排水功能同時還有自動除霜功能、滿水自動保護功能等等，而且機體採用台灣製造，使用起來更加安心，DC變頻馬達更省電，不需要擔心電費暴漲，開一整天都沒問題。

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「Her森森」推出「威技 DC變頻除濕機」原價4280元、特價3460元，而且免運直送到家，超划算的價格一定要趁著優惠價的時候，為家裡添購需要的單品，尤其是除濕機可以烘衣服、打造舒適的家庭狀態，更是必備單品。