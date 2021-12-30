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新的一年脫胎換骨！「6個小習慣」，讓你成為更好的人

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▲▼「6個小習慣」讓你在新的一年脫胎換骨 。（圖／Unsplash）

▲新的一年期許自己變成更好的人。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

再過幾天即將告別2021年，新的一年是否有些新期許，千萬別把身上的壞習慣留到明年，導致自己總在迴圈中打轉，網搜以下這些能讓你脫胎換骨的微習慣，跟著做包準新年的一年越來越好。

▲▼「6個小習慣」讓你在新的一年脫胎換骨 。（圖／Unsplash）

#早睡早起

身體健康是一切的基本，才能去做自己想做的事情，而最簡單的就是從早睡早起開始，讓自己有充足的睡眠，頭腦清醒讓工作和學習效率都能大幅提升。

#今日事今日畢

今天的事情請今天完成，千萬不要拖到明天才做，試著把今天該做的事情做好，這樣明天就不需再焦慮還有事情尚未處理，使得任何事情都延宕，心裡更是焦慮。

▲▼「6個小習慣」讓你在新的一年脫胎換骨 。（圖／Unsplash）

#培養興趣愛好

擁有興趣愛好很重要，當有時間的時候不要蹉跎，找一件自己想做的事情，養成一個簡單愛好，即便是最簡單的閱讀也可受益終生。

#學會斷捨離

就像家裡需要大掃除一樣，人的心也要定期斷捨離，才能活得輕鬆自在，每隔一段時間你會發現什麼是現在想要的，又或是應該捨棄的，把自己整理一遍，有更多的空間才可以放想要擺的東西。

▲▼「6個小習慣」讓你在新的一年脫胎換骨 。（圖／Unsplash）

#做事別三分鐘熱度

很多人做事總三分鐘熱度，今天想做這個，明天又想做那個，總是蜻蜓點水，什麼事情都做不成，試著找一件想做的事情，努力堅持下去，肯定會有收穫。

#不要不停抱怨

抱怨並不能解決問題，只會使心裡更加煩躁，把時間拿來抱怨，倒不如花時間去想解決的方法，遇到事情就抱怨只會使事情更糟，更凸顯了自己匱乏的能力。

關鍵字：

好習慣, 新年, 希望

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