騙人生女兒！2歲「大眼小奶娃」超會穿　歐膩風、街頭酷帥全都行

記者王則絲／綜合報導

許多人在當了父母之後，才終於了解「希望小孩不要這麼快長大」的心情，因為孩子們都是小時候最可愛，且對於喜歡幫孩子們搭配衣服的父母來說，孩子還能受控、願意讓你幫他挑衣服的時光一定要好好把握，最近網上就有一個超會幫女兒穿搭的媽媽，經常上傳替女兒搭配的穿搭萌照，加上女兒的沽溜大眼與肉肉臉頰，簡直萌翻！又來騙人生女兒了。

▲2歲小女孩「芋圓」穿搭照在網路上爆紅，可愛模樣又來騙人生女兒！（圖／翻攝自小紅書＠Yu_an有點圓）



這位女孩名叫「芋圓」，現在約兩歲大，不只有圓滾滾又晶亮有神的大眼睛，肉肉的臉頰還奶味十足，笑起來簡直萌翻人，雖然孩子還小，不過髮量卻是令人羨慕的多，也讓媽媽可以隨心替她做各式各樣的造型。

芋圓的媽媽非常喜歡幫芋圓打理每日的穿搭造型，風格也非常多變，像是小男孩感的街頭風穿搭，媽媽會給她穿上明顯寬鬆的衛衣和縮口運動口，再運用帽子與球鞋營造街頭感，瞬間變成小酷妹；不過小芋圓最常出現的造型還是少女感十足的搭配，例如穿上駝色的大衣，或是休閑針織衫＋格紋褲，再戴上流行的鐘型帽，完全就是時下韓國小姐姐的翻版，化身小歐膩。

然而小芋圓的可塑性極高，可愛的女生穿什麼都好看，因此媽媽也不侷限的給她嘗試浮誇裝扮，像是超級復古的澎袖上衣搭配背心，感覺好像穿越了時代一樣；另外，小芋圓則把可愛的吊帶褲穿出了日系櫻花妹風格。還有為了應景過年時節，媽媽也特別為小芋圓搭配了好幾套新年穿搭，一個小原則：「紅白配」，包準收到長輩滿滿讚美。