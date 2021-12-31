跨年該去哪？到克蘭詩免費拿蘭花油　水美媒送800元「國民噴霧」

記者李薇／台北報導

跨年不知道往哪裡去？那就到好玩又美麗的專櫃去吧！《ET FASHION》就整理跨年推出的活動，不但可以拍照打卡，更可以拿到免費的保養品，超級划算又實用，絕對要去櫃點上玩耍，免費拿好物囉！

1.克蘭詩 植萃晶球免費帶回家

引入大自然氛圍的場景設計，把漂亮的植萃花店直接搬到A11櫃點裡，美麗的場景非常療癒好拍，只要在1月1日至2日到A11克蘭詩櫃點，打卡上傳個人IG或FB，就能把內含2ml蘭花面部護理油的「植萃晶球」免費帶回家，數量有限，送完為止，想要擁有就手刀前往。

不僅如此，克蘭詩特邀時尚花藝師於活動期間駐點服務，現場即席為顧客打造限量精巧花禮，凡於1月1日至2四購買蘭花純萃賦活乳或消費滿3000元（內含植萃芳療系列商品），就能將訂製款的「法國藍蘭花桌花」免費帶回家。

2.水美媒 國民噴霧免費換

歡慶官網5週年，OGUMA水美媒祭出全民免費兌換「國民噴霧」秘之湧水美媒的活動，價值800元，只要實體店面出示證件，或透過活動頁註冊都可以做免費兌換，超好用的噴霧不但可以保濕肌膚，還可以用來濕敷肌膚，打造光透潤澤的狀態。

除了兌換活動，OGUMA水美媒也從2021年12月1日起，消費滿1500元，即能夠享受生日全品牌商品9折，超值4次專屬禮，每一檔的禮物價值皆超過千元以上，可以免費兌換，身為粉絲一定要立刻成為會員。