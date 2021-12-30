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日本預購才買得到！日妞最愛「米蘭蜜粉」台灣開賣，粉絲快收藏

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▲▼米蘭蜜粉 限定彩妝 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲網友討論度極高的米蘭蜜粉餅，連在日本都很難買到。

記者曾怡嘉／綜合報導

女生的精緻度決定在底妝，而想要擁有無瑕持久底妝，蜜粉絕對不可少。每年粉絲排隊預購的佳麗寶米蘭蜜粉，2022全新限定首度曝光，外盒鑲著寶石且刻印的守護天使帶給大家滿滿祝福，而laura mercier也將冠軍底妝換成喜氣紅色，美到讓人想收藏。

在日本需要半年前預購才能到手米蘭蜜粉餅，台灣限定發售中，2022年的米蘭蜜粉餅以祈願幸福為主題，寓意就是守護天使能保護身邊每一個人，珍惜善良的心，和你緊緊相依。

▲▼限定彩妝。（圖／品牌提供）

▲KANEBO 米蘭絕色蜜粉餅，24g，3,500元。

2022年的米蘭蜜粉外盒，更是完美呼應新年的代表色「長春花藍」和「天鵝絨紫」，盒身上的華麗寶石，讓人過目難忘，粉盒刻印的小天使如守護神，在你背後加油打氣，讓新的未來如寶石般閃閃發亮，綻放希望。

▲▼限定彩妝。（圖／品牌提供）

▲新年限量設計相當喜氣。

為了迎接嶄新一年，期許新年能迎來全新生活，laura mercier也將品牌冠軍底妝，搖身一變化為亮眼的喜氣紅色，為了呼應虎年，更將栩栩如生的招財虎爺刻在裡面，其中煥顏透明蜜粉、天鵝絨粉撲、氣墊粉餅、輕肌漂染頰彩都推出限量新年版，外型升級但不加價。

▲▼限定彩妝。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 乳油木蠟菊賦活護手霜，75ml，1,300元。

不只是底妝，為了迎接新年，歐舒丹特別將各人氣保養品以富貴的金色來點綴，包含每分鐘熱賣一瓶的星光瓶、一滴鎖住完美肌齡的蠟菊極萃油、人手一支的乳油木護手霜，全部換上華麗金色限定包裝。

關鍵字：

蜜粉, 新年, 限定

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