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北臉聯名 GUCCI第二波更帥了！除了羽絨衣，「GG水壺袋」更要搶

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▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

▲「The North Face X GUCCI」正式宣布迎來第二波。（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

約莫在2020年底時The North Face X GUCCI的超重磅聯名開賣，引起民眾旋風式掃貨，很快地過了一年，2021年底「The North Face X GUCCI」正式宣布迎來第二波，並於近日釋出全新形象廣告，延續上回的探索精神，第二波聯名再度聚焦在戶外世界上，除了有更為亮眼的羽絨外套，超帥的登山靴、水壺袋、手袋⋯⋯也都是本次亮點。

「The North Face X GUCCI」第二波延續系列頌揚的探索精神，由創意總監Alessandro Michele策劃廣告，特別將拍攝拉到了冰島取景，在廣闊的冰天雪地之間旅行，凸顯雙方聯名所強調的戶外風設計，以及真實適用於險峻氣候、地形的機能性。

▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

「The North Face X GUCCI」第二波推出男女裝系列服裝、配飾、旅行袋、鞋履⋯⋯上回大受歡迎的羽絨衣換上新顏色、新圖騰回歸，採用90 年代 The North Face 經典款式的復刻版，披上色彩繽紛的印花或是GUCCI的典藏圖騰，包括山景森林和花卉的圖案，可以看到本次多以飽和跳躍的顏色為主，變得更為亮眼。

▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

鞋履的部分再度帶來數款登山靴，不過相比上回的設計更加帥氣，運用GG老花和色彩鮮豔的皮革縫製而成，並保留鞋側大大的The North Face X GUCCI標誌，此外，還新增了一款大Logo毛毛拖鞋，相當適合日常的休閒打扮。

廣告中還能看到，GUCCI經典的手袋系列例如1961賈姬包、1955馬銜扣手袋、GG Marmont、酒神包，全都換上聯名新裝，其中一款「水壺袋」更是被列為此次必搶單品，GG老花配上搶眼Logo，不管男生女生一拎上簡直帥翻。

▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

北臉, The North Face, GUCCI, 聯名, 羽絨衣, 水壺袋, GG, 登山靴

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