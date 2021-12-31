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營養師曝「中風前5個徵兆」：眼睛模糊、手腳無力要小心

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▲▼營養師曝中風前5徵兆。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師表示中風前有些徵兆，千萬別輕忽。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

最近氣溫驟降，雖然很有冬天過節氣氛，但也容易引起身體不適，尤其是誘發中風急性發作，知名營養師高敏敏表示，氣溫驟降容易造成血管收縮、血壓上升，增加中風急性發作的機率，她也提醒，不只是老年人，連年輕人都該注意以下5個中風前徵兆，若突然有症狀一定要盡快送醫，把握搶救黃金時間。

▲▼營養師曝中風前5徵兆。（圖／翻攝unsplash、pexels）

高敏敏表示，臨床上很多人在嚴重中風前，其實都有徵兆，或是曾經小中風而不以為意，加上有些人小中風發生的時間可能只有幾分鐘，不超過一天就會恢復，所以很容易被忽略。

她也提醒，不要以為年輕人就不會中風、有心血管疾病的老年人才需要注意。她就舉例，曾有位29歲的工程師，因年末加班壓力大，加上寒流來襲，工作到一半忽然視線模糊、單手無力，原以為只是太累，休息一下就好，好在太太機警打了119送醫，送醫後被診斷小中風，單側肢體還要定期復健。

高敏敏就指出以下5個中風前的徵兆，只要突然有任一項症狀，就要盡快播打119送醫，急性中風搶救黃金3小時，才能減少失能與死亡風險。

＃Balance：失去平衡

無意間身體失去平衡，容易跌倒。

＃Eye：眼睛模糊

忽然感覺視線模糊。

＃Face：嘴歪臉斜
嘴巴或臉部突然變形、歪斜。

＃Arm：手腳無力

單隻手貨單隻腳忽然感到無力。

＃Speech：口齒不清

突然言語無法表達、口齒不清。

▲▼營養師曝中風前5徵兆。（圖／翻攝unsplash、pexels）

高敏敏提醒，若有發生上述其中任一項症狀，請記下時間並盡快送醫就診，把握中風前送醫黃金時間。尤其最近天氣寒冷，建議以洋蔥式穿搭為主，做好保暖，讓預防勝於治療。

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關鍵字：

中風, 徵兆, 前兆, 急性發作, 營養師, 高敏敏

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