劉嘉玲百萬「錶王」、寶格麗蛇錶出籠　配香奈兒外套展富婆氣勢

▲劉嘉玲一身貴氣搭配寶格麗Serpenti Seduttori腕錶，884,000元。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈富婆劉嘉玲是著名的時尚達人，不僅各大精品新裝常在第一時間穿上身，身上的鑽石、翡翠珠寶也都是上上之選，她同時珍藏不少名錶，勞力士（Rolex）、「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）、寶格麗（BVLGARI）都在她的收藏之列，近日便以一身貴氣的皮草大衣造型，搭配寶格麗要價884,000元的Serpenti Seduttori腕錶。

▲寶格麗Serpenti Seduttori 18K玫瑰金鑽錶，884,000元。（圖／翻攝寶格麗官網）

劉嘉玲對於金錶情有獨鍾，最新曝光的寶格麗Serpenti Seduttori腕錶為18K玫瑰金錶圈鑲鑽款式，水滴形錶殼從蛇首轉化而來，搭配六角形蛇鱗鍊節所組成的鍊型錶帶，完美貼合手腕，她還曾戴相同設計概念、訂價上百萬元的Serpenti Tubogas五圈腕錶，裝飾性更為強烈。

▲劉嘉玲穿香奈兒外套，露出PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

而劉嘉玲日常最常戴的錶款，仍是PP人氣超旺的Nautilus系列型號5711/1R自動上鍊腕錶，靈感發想自舷窗造型的圓潤八角形錶圈是一大特色，玫瑰金錶殼搭配飾以水平橫紋浮雕圖案的漸變棕色面盤，優雅貴氣，無論是休閒裝扮或套上香奈兒外套的優雅造型，都是她的完美配件。

▲PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶，1,725,000元。（圖／翻攝PP官網）