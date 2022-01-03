新年買新衣別猶豫！3招「極簡斷捨離」大法，告別爆炸衣櫃

編輯／Beverly

迎接新年，除了購買新衣為2022年增添新氣象之外，還必須來一場衣櫃斷捨離，將過時、穿不到的單品整理掉，並留下自己喜歡且適合的衣服，才不會打開衣櫃，明明裡面滿滿都是衣服，卻覺得沒有單品可以搭配，今天就來教你3招「極簡斷捨離」大法，快趁新年大掃除，將衣櫃整理乾淨吧！

▲將衣櫃整理乾淨，才能在新年購置新衣服時有地方放。（圖／翻攝自小紅書@Mili，下同）

在購買新衣服的時候，若只注意版型是否好看，而沒認真思考衣服買回家後要如何搭配，會造成明明衣櫃已經爆滿了，卻覺得沒有衣服可以穿，而那些好看的衣服只能被塵封起來，不但浪費資源還很佔空間，為了讓你可以安心購買新年新衣服，快使用「極簡斷捨離」大法，將穿不到的衣服整理掉，讓衣櫃不再亂糟糟，且保證每一件衣服都能被穿到！

▲可留下百搭的基礎色系單品。

無腦斷捨離

將衣櫃中尺寸不合適、有汙漬、瑕疵、已經過時的單品回收處理，若是尺寸不合適，但衣服狀況還很新，則可以將它送給家人、朋友比較不會浪費，而其餘狀況不佳的單品，就別猶豫了，直接拿去舊衣回收吧。

狠心斷捨離

許多衣服因為質感不錯、版型好看，而讓你認為「有機會」穿到，因此一直掛在衣櫃中佔空間，捨不得處理掉；或是家人朋友送的禮物，雖然有紀念價值，卻不一定適合自己，這些狀況好卻不容易使用的單品，其實可以狠心斷捨離了，畢竟掛在衣櫃很長一段時間，卻未使用過，表示未來穿到的機會也微乎其微，若是覺得它們的狀況很好，回收太浪費，除了可以送給需要的人之外，也可以捐給慈善機構。

▲千萬不要覺得衣服沒穿過就處理掉很浪費，將它們留給更需要的人吧。

替換斷捨離

除了不常使用的衣服外，你一定也有許多曾經很喜歡，但因為長時間使用而造成版型鬆弛、質料變得不舒服的單品，或是曾經覺得穿上後能夠增加自信，現在卻不太滿意的單品，這些「曾經」的愛用品，若是真的很喜歡，可以先將舊的處理掉，再重新購入新的。