奧斯塔羅12星座一周運勢20220103-0109　摩羯年終有望、射手物質慾望飆高

20220103-0109奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：摩羯座事業運最旺！踏實的工作態度也為工作立下不少良好的基礎，工作方面特別是業務性質或有加薪機會的朋友下周也有望稍來些好消息。

TOP2：牡羊座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也能獲得解決喔。

TOP3：水瓶座金錢運最旺：正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

本周需注意星座



1.金牛座事業運需要留意：對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了與同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

2.雙魚座愛情運需要留意：雙方下周的溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理。

3.天蠍座金錢運需要留意：正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出，因此奧斯建議花錢之前要再多想一下。

牡羊座



整體運勢★★★★★

牡羊朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也能獲得解決喔。

事業運勢★★★★

學事業將有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是豐收的一周。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友則顯得自找麻煩，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。

愛情運勢★★

安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態。

事業運勢★★

對自我的不信任及環境的沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到了與同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★

正偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

愛情運勢★★★★

懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼的好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業運勢★★★

學事業方面有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到學事業上，要注意這樣的狀況。

金錢運勢★★★

有支出過多的可能性，注意不必要的花費，避免一時的衝動而破費。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生。

愛情運勢★★

兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半心裡面去的。



事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則。

獅子座



整體運勢★★★

大環境的不穩定讓獅子朋友感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決。

事業運勢★★★

異動的想法在下周開始出現，對於目前的學事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議保守就好。

處女座

整體運勢★★★

處女朋友則變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些。

愛情運勢★★★

雙方價值觀出現了出入，或許是某件從未發生的事情突然的發生，雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差。



事業運勢★★★

學事業方面自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執，另外下周工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒注意一下自己的身心狀況。

金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有著來得快去得也快的狀況。

天秤座



整體運勢★★★

天秤朋友起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

愛情運勢★★★

雙方情感似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決下周又重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩。

事業運勢★★★

自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯，注意見好就收。

天蠍座



整體運勢★★★

天蠍朋友的耐性減低許多，面對許多事情都沒有耐性，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己思考周詳的優點。

愛情運勢★★

彼此的信任度降低許多，也因為如此安全感也降低了，奧斯建議下周在感情方面的態度要再成熟一些，面對問題及狀況要有耐性的溝通與解決。



事業運勢★★

耐性程度降低尤其在學事業方面更為明顯，而這樣的狀況也將導致許多阻礙的產生讓你怠惰停頓了起來，奧斯建議下周在工作學業方面要再積極一些。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出，因此奧斯建議花錢之前要再多想一下。

射手座



整體運勢★★

射手朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多，阻礙了雙方情感的發展。

事業運勢★★★

學事業方面則可簡單看出顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好理財，而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高許多。

愛情運勢★★★★★

下周兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於職場。

事業運勢★★★★

踏實的工作態度也為工作立下不少良好的基礎，工作方面特別是業務性質或有加薪機會的朋友下周也有望稍來些好消息。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望成功。

水瓶座

整體運勢★★★★

踏實穩定將充滿水瓶朋友下周的生活裡，過往繁雜擾人的事情都稍稍的減緩，讓你感到開心愉悅許多。



愛情運勢★★★★

平穩的感情發展讓自己感到踏實許多，只是需要注意的是下周在情感方面激情將減緩，因此奧斯建議下周相處時要多添加點熱情或激情會比較好。

事業運勢★★★★★

穩定踏實的學事業發展讓自己感到安心不少，而也因為如此，就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息。

金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

雙魚座



整體運勢★★

雙魚朋友的想像立力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起自己的能力，連行動也稍稍的受到影響。

愛情運勢★★

雙方下周溝通不良狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理。

事業運勢★★

學事業方面做事顯得綁手綁腳，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，在工作上要留意。

金錢運勢★★

正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性。

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