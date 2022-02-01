12生肖愛情最速配！鼠與猴幸福美滿又帶財、雞與牛白頭偕老的一對

文／湯鎮瑋老師

你與他（她）速配指數有多高？是只羨鴛鴦不羨仙，還是歡喜怨家一對寶呢？生肖愛情速配提點，讓你無往不利！

▲12生肖愛情最速配。（圖／unsplash）



1.生肖鼠的愛情速配

♥愛情最速配

生肖牛

非常美滿的一對，雖然已經很有默契，但都願意分擔更多的責任。這種心心相印的搭配，必然使彼此認可程度更上一層樓。

生肖龍

兩個人都具有乾脆俐落、勇往直前的性格，幹練與自信使你們彼此信任，並且懂得保留空間給對方。生活中你們的態度也同樣積極而樂觀，善於從婚姻生活中尋找到人生的樂趣。

生肖猴

非常美滿的結合。有著堅強良好的心態，關心與理解是最好的黏合劑；無論分工還是合作都會心有靈犀，相互扶持，直到彼此走向成功。

愛情多磨合

生肖兔

雖然兩人條件都很不錯，但也因太過愛惜自己而不願為對方付出。正所謂相愛易相處難，一成不變的生活會使你們感到單調乏味。

生肖馬

兩個人都具有極強的自我意識，並且都願意採取主動。平日裡你們便無法接受對方的觀點，遇到阻力時就更難免要自謀出路！

生肖羊

其實分歧並非那樣嚴重，只是一味逃避爭論而把不滿埋在心底，如此日積月累，造成一發不可收拾的局面。應避免累積造成長久怨懟。

2.生肖牛的愛情速配

♥愛情最速配

生肖鼠

非常美滿的一對，雖然已經很有默契，但都願意分擔更多的責任。這種心心相印的搭配，必然使彼此認可程度更上一層樓。

生肖蛇

你們是相依相偎、同甘共苦的一對。兩人都謹慎小心，求真務實，具有共同信仰與動力，你們的結合將會創造出一段柔情蜜意洋溢的婚姻。

生肖雞

毫無疑問你們是幸福美滿的一對。具備實事求是的精神，勇於對自己負責，不會因為承認過失而感到有損面子。事業上，你們善於經營並不斷鑽研；生活中，你們喜歡享受高雅消遣。

愛情多磨合

生肖馬

你們在一起常是不夠理想，兩個人的步調總是難以統一，缺少溝通交流，協調雙方是一件頗為困難的事。

生肖羊

你們是不斷吵吵鬧鬧的一對，尤其牛兒有時難免太過倔強，羊兒則不乏常有矯柔造作之嫌，對於彼此的分歧沒有足夠的心理準備，生活中充滿了悲悲喜喜、分分合合。

生肖狗

不是相合的一對，根源不在於兩個人對一事一物的看法不一，而是個性方面的差異。牛兒厭惡狗兒過於依賴自己，狗兒受不了牛兒的太過嚴肅壓抑，於是有所爭執不合。

3.生肖虎的愛情速配

♥愛情最速配

生肖馬

你們是朝氣蓬勃、溫馨和睦的一對。兩人都熱情開朗，善於交際，但不會因過度佔有欲而沉溺於家庭生活。你們是彼此最需要的伴侶。

生肖狗

你們在一起從不會大吵大嚷或是強迫對方按照自己的方式生活，因為兩個人都嚮往獨立寧靜的生活，並且懂得尊重對方意願。若經常深入溝通，將成為真正幸福的一對。斷鑽研；生活中，你們喜歡享受高雅消遣。

愛情多磨合

生肖蛇

你們是彼此難以敞開心扉的一對。兩個人都極富心計，在一起時就想在演戲，喜歡不斷揣摩對方的心機。如果不努力發掘對方積極的一面，你們將始終無法融為一體。

生肖猴

你們是生活在不同世界的一對。儘管兩個人都善良友好、開朗活潑並樂於交往，但基本觀念卻難以溝通，你們的感情需要更多穩定因素。

4.生肖兔的愛情速配

♥愛情最速配

生肖羊

你們是形神合一的一對。兩個人都隨和浪漫、平易近人，你們可以遷就彼此的消極情緒，家庭生活將使你們享受到極大的喜悅和滿足。

生肖狗

你們是相得益彰的一對。兩個人都能充分理解並支持對方的需求，並且都願盡自己最大努力使對方得到滿足，在對方遇到困難事時，能夠相互鼓勵，彼此扶持。

生肖豬

你們是彼此非常滿意的一對。你們的結合使雙方都獲益匪淺，兩個人從不互相挑剔，並且能夠彼此激發興趣和同情心。你們是可以帶給對方福音的親密伴侶。

愛情多磨合

生肖鼠

雖然兩人條件都很不錯，常令人羡慕不已，但也因此太過愛惜自己而不願為對方付出更多。正所謂相愛容易相處難，一成不變的現實生活會使你們感到單調而乏味。

生肖雞

你們是無法取悅對方的一對。兔兒純真善良卻好逸惡勞，但雞兒直率現實而講求效益。在一起時兩個人心中都充滿怨言。

▲生肖兔與生肖羊，你們是形神合一的一對（圖／取自免費圖庫Pixbay）



5.生肖龍的愛情速配

♥愛情最速配

生肖鼠

兩個人都具有乾脆俐落、勇往直前的性格，幹練與自信使你們彼此信任，並且懂得保留空間給對方。生活中你們的態度也同樣積極而樂觀，善於從婚姻生活中尋找到人生的樂趣。

生肖猴

你們是交相輝映的一對。兩個人都非常理智又不乏浪漫天性，善於交際，在朋友圈中享有很高的聲譽。你們在一起將建立一個溫馨和睦的家庭，並肩前進，去進行新的征服和探索。

生肖雞

你們是需要求同存異、尋求和睦的一對。兩個人具有相當的頭腦，能力上沒有太大落差，都非常獨立，不會甘心依附對方。如果彼此瞭解對方真正需要並能取得一致的話，將會非常幸福。

愛情多磨合

生肖狗

你們是性格迥異，矛盾重重的一對。儘管具有共同的奮鬥目標，卻沒有一致的理解與追求的方式。兩個人都非常倔強並且敢作敢當，為了擁有幸福的婚姻與和睦的家庭，雙方都要做很多努力來改變自己的性格以適應對方。

6.生肖蛇的愛情速配

♥愛情最速配

生肖牛

你們是相依相偎、同甘共苦的一對。兩人都謹慎小心，求真務實，具有共同信仰與動力，你們的結合將會創造出一段柔情蜜意洋溢的婚姻。

生肖雞

你們是互惠互利，彼此都能獲得極大滿足的一對。注重更為遠大的理想和更加可觀的利益，絕不會為眼前蠅頭小利而耗費精神。你們的感情為兩人營造了更廣闊的潛能發揮空間，使雙方在情感與物質方面都很有所得。

愛情多磨合

生肖虎

你們將是很難相處的一對。兩個人都非常容易衝動，善於猜忌，對於他人的不足之處表現得非常苛刻。婚姻生活並不能使你們建立起彼此真正意義上的信任，由於缺乏共同語言，溝通也會有一定的障礙。

生肖狗

你們是不太相合的一對。蛇兒深謀遠慮、精明謹慎，現實又絕不輕言放棄；豬兒單純善良，悠閒懶散，缺乏決心和意志力，兩個人的性格既沒有共同之處，又無法相互彌補。感情很難有幸福可言。

7.生肖馬的愛情速配

♥愛情最速配

生肖虎

你們是擁有頗多共通性、可以互動的一對。兩個人都有充沛的精力，成功的結合使你們向著共同的目標邁進。你們的相愛為雙方人生帶來了不少快樂的氣氛。

生肖羊

你們是能夠彼此取長補短的一對。兩個人雖然有著不同的天資稟賦，卻有著相同的觀念和目標，你們的結合能促使發揮更大潛能，並且彌補自身弱點，擁有幸福美滿的婚姻。

生肖狗

你們是能夠白頭偕老的一對。兩人都開朗大方，富於活力，你們的結合能使雙方更進一步地通力合作，從而擁有一個充滿歡樂氣氛的家庭。

愛情多磨合

生肖鼠

你們是缺乏凝聚力的一對。兩個人都擁有很高的天資，但都非常有主見。馬兒崇尚自由，敢於冒險，喜歡探索；鼠兒則精明勤奮，甘願沉浸在小家庭的柔情中，兩人少有共識。

生肖牛

你們是性格截然不同的一對。兩人缺乏共同興趣和一致生活習慣。馬兒衝動開朗，牛兒冷靜客觀，兩人在一起時缺乏歡笑與浪漫的情懷。

▲生肖馬與生肖狗，你們是能夠白頭偕老的一對（圖／取自免費圖庫Pixbay）



8.生肖羊的愛情速配

♥愛情最速配

生肖兔

你們是天造地設的一對。兩個人都心思細膩，懂得相互關心與照顧。由於你們的個性相當地匹配，愛情婚姻將會使你們擁有一個充滿溫馨與幸福的家。

生肖馬

你們是心心相印，攜手同遊人間的一對。兩個人用心的配合使你們的愛情婚姻十分穩固，家庭生活給你們帶來前所未有的安全感。

生肖豬

你們是能為彼此充分讓步、和諧美滿的一對。兩個人都醉心於家庭生活，你們的愛情婚姻中很少有衝突出現，總體來講是真摯而美滿的。

愛情多磨合

生肖牛

羊兒充滿了浪漫而不切實際的想法，牛兒則是勤勞的現實主義者，你們是需要雙方共同努力，分別做出較大改變才能夠和睦相處的一對。

生肖狗

你們是不太投緣的一對。兩個人都希望通過交往與努力達到互動，但往往事與願違，雙方的缺點在婚姻生活中會更加凸顯。

9.生肖猴的愛情速配

♥愛情最速配

生肖鼠

猴兒善於思考，總能夠運籌帷幄之中，決勝千里之外；鼠兒善於持家，將家打理得井井有條。兩人是天造地設的一對，在愛情婚姻中不斷發掘對方潛質，家庭將會財源滾滾，幸福美滿。

生肖龍

你們是結合得天衣無縫的一對。兩個人都雄心勃勃，抱有積極進取的精神和清醒客觀的頭腦。感情的結合使你們具有共同奮鬥的目標，加之雙方善於取人之長，補己之短，你們的家庭所體現的合力將會是一加一大於二的幸福圓滿。

愛情多磨合

生肖虎

你們是彼此之間斤斤計較，算不上和諧美滿的一對。兩個人都有強烈的自我意識，有強烈的領導欲望，走入感情生活並沒能讓你們學會設身處地為對方著想，仍然只關心各自榮耀與成就，很少顧及對方。

生肖豬

你們是需要精采開端後共同努力維護的一對。兩人在相識之初都因強烈好奇感而彼此吸引，但婚姻感情是一場持久考驗，當最初的新奇感覺漸漸消退後，方可顯現出其真正的魅力。

10.生肖雞的愛情速配

♥愛情最速配

生肖牛

你們是眾人稱頌、白頭偕老的一對。兩人對家庭都敢於負起責任，並且不遺餘力地投入。你們滄海桑田的婚姻將成為有目共睹的楷模。雞先生坦率誠懇，勤勞勇敢，堅定果敢，開朗而不乏嚴謹的作風。牛太太勤奮謹慎，腳踏實地，富有家庭觀念和犧牲精神。雞先生的快人快語帶給循規蹈矩的牛太太不少積極樂觀的氣氛；牛太太特有的高貴氣質，有條不紊的大度風格也使雞先生頗為讚賞。每當身處困境，雞先生總能以其敏銳的頭腦帶領堅韌的牛太太共同度過難關，之後一起享受柳暗花明的愉快。

生肖龍

你們是需要求同存異、尋求和睦的一對。兩個人具有相當的頭腦，能力上沒有太大落差，都非常獨立，不會甘心依附對方。如果彼此瞭解對方真正需要並能取得一致的話，將會非常幸福。

生肖蛇

你們是各有特色而又能有所互補的一對。兩個人都知書達理，感情婚姻生活給了你們相互補充和抵消過火之處的機會。這將是一段非常不錯的結合。

愛情多磨合

生肖兔

你們講是難以享受愛情的一對。兩個人的個性幾乎是水火不相容，婚姻生活並不能使你們發揮各自積極的一面，家庭中將會衝突不斷。

▲生肖雞與生肖牛，你們是眾人稱頌、白頭偕老的一對。（圖／Unsplash）



11.生肖狗的愛情速配

♥愛情最速配

生肖虎

你們在一起從不會大吵大嚷或是強迫對方按照自己的方式生活，因為兩個人都嚮往獨立寧靜的生活，並且懂得尊重對方意願。若經常深入溝通，將成為真正幸福的一對。

生肖兔

你們是能夠坦誠相待的一對。兩個人都熱愛生活，善於交際，做事有明確目標，在自身獨立的同時，也懂得給對方留有充分的餘地。婚姻能使你們組成一個和諧、快樂的家庭。

生肖豬

你們是雙方性格迥異但能和平共處的一對。兩個人天資稟賦、興趣愛好幾乎完全不同，但是這也正好為雙方都提供了足夠的新鮮感和探索空間，你們的結合將是平等而幸福的，因為雙方都不會過於介意對方的缺點。

愛情多磨合

生肖牛

你們是需要擺脫瑣事，彼此充分理解並相互做出妥協的一對。根源不在於兩個人對一事一物的看法不一，而是個性方面的差異。牛兒厭惡狗兒過於依賴自己，狗兒受不了牛兒的太過嚴肅壓抑，於是有所爭執不合。

生肖龍

你們是缺乏真心以對的一對。兩個人都對彼此懷有戒備心理，交往過程中分別有所保留。你們的婚姻只不過是愛與恨的結合，兩個人都想成為感情中的霸主，你們將愛情錯誤地建立在貶抑對方的基礎上。

12.生肖豬的愛情速配

♥愛情最速配

生肖兔

你們是彼此非常滿意的一對。你們的結合使雙方都獲益匪淺，兩個人從不互相挑剔，並且能夠彼此激發興趣和同情心。你們是可以帶給對方福音的親密伴侶。

生肖龍

你們是漸入佳境的一對。在交往之初，你們彼此縱容，狂熱地陷入情感之中，只有學會相互節制，適可而止的時候，婚姻家庭才會呈現出積極穩固的平衡狀態。

生肖豬

你們是雙宿雙飛的一對。兩個人的性情都非常溫和，如果能在大是大非面前，保持清醒的頭腦和正確的判斷，你們的感情婚姻生活將非常幸福美滿。

愛情多磨合

生肖蛇

你們是需要學會相互發掘閃光點，並彼此珍惜的一對。否則你們的婚姻將難以走向成功，兩個人都不能從感情中獲得幸福。

生肖猴

你們是禮待有餘而溝通不足的一對。兩個人彼此相敬如賓，但缺乏一般意義上愛侶的濃情蜜意，相互之間凝聚力不足，很少有依戀之情。