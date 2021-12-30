無印良品2021年熱銷排行TOP 10　「居家舒適」成顯學

記者蔡惠如／綜合報導

日本居家品牌無印良品，今（12／30）公布台灣市場全年熱銷前10名單品，因應疫情趨勢連帶影響消費習慣，10項最熱賣單品中有8款都是在家使用的基本款，包括收納、寢具與其他提升氣氛類的生活用品，去年佔據熱門榜的外出穿搭的服飾配件等商品，已經跌出熱門榜外。

TOP 10 懶骨頭沙發 售價2,980元至4,990元

能貼合各種放鬆姿態的懶骨頭沙發，或坐或臥，自在舒適。除了可輕鬆隨意搬動，也可替換不同的椅套素材或顏色，彈性點綴居家空間氛圍。2021年全系列銷量近萬顆，「可依身體姿勢調整躺臥方式」在小空間特別好用。

TOP 9 柔舒水洗棉寢織系列 售價90元至790元

採用水洗加工，從第一次使用就能享受柔軟觸感。今年「良質良值」實施價格調整，將原價190元至1480元，調整為90元至790元，降幅約43%，也讓更多顧客決定入手。

TOP 8 棉天竺含落棉寢織系列 售價190元至1,480元

使用3年以上沒有使用農藥或化學肥料的土壤培育的有機棉製成。織法採用T恤常用的天竺織法，觸感柔軟。

TOP 7 聚丙烯檔案盒系列 售價39元至399元

耐用、防水聚丙烯素材製成的檔案盒，可整齊收納各式文具、報紙與雜誌等資料。許多愛用顧客也分享，將聚丙烯檔案盒系列當作鍋碗瓢盆的收納道具使用，「一物多用」與「統一寸法」的設計，可配合顧客生活作調整及擴充。

TOP 6 壓克力收納系列 售價40元至1,190元

不易刮傷的壓克力材質，內容物一目瞭然，可用於文具、美妝品、飾品等小物收納的多用途收納盒。透明的質感，讓收納成為桌上的風景。

TOP 5 自由換芯膠墨筆 售價29元

筆管與筆芯皆可自由替換，方便顧客挑選喜歡的顏色外，也提供0.38、0.5及及0.7等不同粗細度的筆芯。2021年銷量突破140萬支，愛用顧客表示自由換芯膠墨筆「好寫好握，色彩漂亮」，常一次購入多款顏色，令筆記更有樂趣。





TOP 4 空氣循環風扇 售價1,980元至2,980元

空氣循環風扇專用的扇葉，在設計上與一般循環扇的扇葉形狀不同，採用在迴轉方向的扇葉前端能大量推出空氣的迴力棒型扇葉。由於噪音的產生是來自於扇葉表面攪亂的空氣，根據流體力學設計出來的扇葉，能令扇葉表面的空氣轉動流暢，是能同時兼顧大風量與低噪音的循環風扇。

TOP 3 軟質聚乙烯收納盒系列 售價59元至399元

使用PE素材，製成軟質的收納用品，耐水且耐冷，可廣泛運用在各種場所。上蓋另售，顧客可依據需求購入，便於堆疊使用。2021年全系列銷量逾30萬個，愛用顧客表示「實用且質感很好」，是居家收納的好幫手。

TOP 2 超音波芬香噴霧器 售價1,690元至2,590元

利用超音波震動原理擴散精油香氣，讓精油營造滿室馨香。LED燈也可單獨使用，當作夜燈照明。根據2021年銷售排行榜，超音波芬香噴霧器平均一天可賣出近百台，是許多顧客口碑推薦的商品之一。

TOP 1 撥水加工有機棉舒適休閒鞋 售價699元

MUJI無印良品依據大部分人的足底曲線與行走姿勢設計出可支撐足弓鞋墊，降低行進時的衝擊力，而鞋面採用經過撥水加工處理的有機棉素材製成，不易沾水，面對突如其來的雨天也能輕鬆對應。今年撥水加工有機棉舒適休閒鞋推出新色上市，全系列銷量近20萬雙，許多消費者認為「好穿，好搭且價格實惠」，是年度必買推薦之一。