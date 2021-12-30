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《單身即地獄》宋智雅化身粉紅妖精！「瘦又有料」低胸蓬裙網嗨翻

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▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲韓戀愛實境節目《單身即地獄》人氣王宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓戀愛實境節目《單身即地獄》在Netflix熱播中，其中人氣王「宋智雅」憑藉跩甜氣質走紅，被封為翻版Jennie。昨（29日）她終於在IG更新美照，PO出一套Alexander McQueen穿搭，完美化身「粉色妖精」，前凸後翹的性感體態吸引超過20萬網友按讚。

▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅為Alexander McQueen帶貨新品 。（圖／翻攝自IG）

宋智雅出演《單身即地獄》爆紅，個人IG追蹤數更從70萬一路暴增到破百萬，無疑是最受矚目焦點。昨日她驚喜PO出美照，為Alexander McQueen帶貨新品，她綁起可愛丸子頭，露出精緻臉蛋，並身穿2022春夏系列中的背心傘狀裙，細肩帶勾勒她的直角肩，將好身材一次放送，而宋智雅雖然纖瘦，但隨著深U剪裁下，不科學的豐滿上圍仍是搶走注意力。

▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅拎上The Curve 手袋系列碰撞出可愛火花 。（圖／翻攝自IG）

宋智雅也拎上品牌新款The Curve 手袋系列，以黑粉強烈衝突感碰撞出可愛火花，在她的跩甜氣質演繹下非常符合，最後以厚底鞋收尾，柔中帶剛的氣息很耐看。

尤其是在《單身即地獄》播出後，宋智雅貼文按讚數可說是翻倍成長，該則貼文僅PO出不到一日就吸引超過20萬網友按讚，並留言：「姐姐點燃了我的心」、「她真的太漂亮了」、「宋智雅人間Alexander McQueen」、「粉色太適合了」。

關鍵字：

宋智雅, 單身即地獄, Netflix, jennie, 穿搭

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