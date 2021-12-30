情緒低氣壓可能是「季節性抑鬱」作祟！5招幫你恢復陽光活力

▲抑鬱可能是季節變化造成的。（圖／pexels）

編輯／Beverly

你是否有發現情緒會因為季節變化，而變得不穩定呢？尤其進入冬天之後，因為經常下雨且白天日照時間變短，而容易出現抑鬱、憂鬱等不穩定的情緒，這種情緒可以稱為「季節性情感障礙」，除了憂鬱情緒外，其他症狀還有：食慾產生變化、社交疲勞、情緒化、難以集中精神、睡眠品質差等問題，如果發現自己出現以上幾種症狀，可以靠以下5種天然健康的方式來改善，恢復你的陽光活力！

曬太陽

太陽是最好的天然抗憂鬱劑，若是缺少日照，會影響體內的血清素平衡。血清素被認為與「感到快樂」的情緒有關，若是體內的血清素失衡，會導致情緒低弱、沒食慾、焦慮易怒、睡眠品質下降甚至影響學習力，因此每日曬15到30分鐘的太陽，可以提升腦部中的血清素功能，並對抗憂鬱。

▲曬太陽、運動可趕走憂鬱情緒。（圖／翻攝自pexels，小紅書@你又不是小章）

運動

運動除了維持身體健康之外，還可以暫時忘記焦慮情緒，專注在當下的活動當中，此外，不同的心情可搭配適合的運動，例如：有氧運動可以增加大腦中的血清素濃度，使全身充滿正能量；游泳、瑜珈能放鬆身心，舒緩負面情緒；高強度的拳擊則適合發洩憤怒情緒。

多與人互動

社交圈的緊密程度，與身心健康有很大的影響，健康的社交關係可以提供社會歸屬感，若是被社會孤立，則會對人缺乏信任感且心理健康狀況會降低。平時多與家人朋友交流互動，並參加活動，容易與人連結，且更容易感到快樂。

▲多與人互動可改善抑鬱心情。（圖／翻攝自小紅書@趙胤hahaha）

充足睡眠

情緒與睡眠密不可分，好的睡眠品質有助於減輕憂鬱心情，除了每日至少睡滿7小時外，養成固定時間上下床的習慣、睡前不吃東西、不使用3C產品，也可以保持良好的睡眠模式。

享用美食

享用美食除了讓心情變好之外，攝取正確的食物營養素也可以對抗憂鬱情緒。缺乏維他命D會導致憂鬱及焦慮，因此可以多吃黑木耳、菇類、鮭魚、雞蛋、鴨肉等補充營養素；除了曬太陽，均衡飲食也可以補充體內血清素，可食用巧克力、燕麥、乳製品、肉類、芝麻、豆類製品等。

▲飲食均衡對身心健康很重要。（圖／翻攝自小紅書@想養隻貓）

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