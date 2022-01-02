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雷達熱賣潛水錶換紅黑新色　蔡凡熙搭西裝絕配

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▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲蔡凡熙佩戴雷達表Cook庫克船長300米復刻自動腕錶，64,900元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶熱力從2021年延燒至2022年，雷達表（RADO）於新年之際，為明星錶款Captain Cook庫克船長300米自動腕錶增添新作，推出紅黑配色款式，並由吳念軒、王可元、李友廷、宋柏緯及蔡凡熙等5位男星，演繹新錶迷人魅力，無論是穿西裝外套的蔡凡熙，或是一身休閒裝扮的王可元，都能與紅黑錶完美搭配，證明其動靜皆宜的特色。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲王可元也戴上雷達表最新紅黑配色的Cook庫克船長300米復刻自動腕錶，64,900元。

雷達表Captain Cook 庫克船長300米自動腕錶，復刻自1962年潛水錶，沿用原創款Captain Cook字體、盒型藍寶石水晶玻璃鏡面等元素，但加上內傾式高科技陶瓷旋轉錶圈展現好質感，搭載動力儲存80小時、具Nivachron™游絲的自動機芯，擁有抗磁、高精準度、抗震及耐溫等特性，最新版本為黑色陶瓷錶圈配上紅色漸層黑色面盤，優雅耐看。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲雷達表紅黑漸層色的Captain Cook 庫克船長300米復刻自動腕錶，64,900元。

MIDO熱賣的潛水錶款則經過全新升級，重新回歸的Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶，從原先棒狀時標改為圓點設計，秒針也以圓形與品牌經典橘色點綴，12時的刻度改回經典倒三角形狀，而藍黑漸變色的面盤讓人聯想到海洋的顏色，以出色外型吸引錶迷目光。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star 600 Chronometer 海洋之星深潛600米腕錶，54,800元。（圖／MIDO提供）
 

關鍵字：

雷達表, Rado, MIDO

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