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送到心坎裡！美感、氣勢一次Get　春節送禮選「它」最強

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▲春節送禮怎麼準備才好？有不少民眾會選擇買酒類禮盒來表達心意，其中又以威士忌品項最受歡迎。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

年末到了，準備迎接農曆春節，你想好伴手禮要送什麼了嗎？根據東森新媒體ETtoday春節送禮行為大調查，總計1742份問卷當中，有過半的民眾會選擇送酒類禮盒，其中又有9成的民眾會選擇威士忌品項，不過品牌這麼多，該怎麼聰明選擇商務禮盒呢？今天來到全台知名連鎖通路「買酒網」詢問專業建議。

▲▼JW禮盒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲春節送禮學問大，不少民眾會選擇送酒類禮盒表達心意。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

買酒網行銷總監Celine表示，「送禮的時候，通常在台灣大多以送Whisky為主，在台灣Whisky本身銷量就非常好，常常是民眾的首選。通常我們都會挑選高年份的酒，比較有價值之外也很有面子，另外我會建議挑選限定款式，市面上比較難找到，更好保存它的價值，擺在家裡也非常有氣勢，最後一點就是品牌，我覺得品牌非常重要」。

▲▼JW禮盒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲買酒網行銷總監Celine。

▲▼JW禮盒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲Johnnie Walker XR21 三國問鼎系列。

挑選撇步除了注意禮盒包裝或是限定款之外，表達心意的內容物更是馬虎不得！Celine說：「推薦大家可以挑選Johnnie Walker XR21，因為第一以送禮來說超有面子，它的包裝是金色的非常有質感，第二是因為不一定每個人家裡都有Whisky杯，它有Whisky杯當作贈品，其實如果我們要喝到18年以上的Whisky，一定要有一個正確的杯子，才不會讓許多風味口感流失。XR這兩年也有推出三國問鼎系列，有送文韜杯、武略杯或是天下杯，這系列結合了三國故事，許多客人都覺得滿有意義的，很喜歡」。

▲▼送到心坎裡！美感、氣勢一次Get　春節送禮選「它」最強。（圖／記者吳杰澄攝）

▲文韜杯（左）與武略杯（右）分別鑲有施華洛世奇水鑽。

▲▼JW禮盒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲天下杯底下刻有「文韜武略」毛筆字樣。

以關羽、孔明兩大人物概念做設計，文韜杯與武略杯分別刻有臥龍和奔馬的代表圖騰，天下杯底下則刻有「文韜武略」毛筆字樣，霸氣展現高端品味，Celine介紹，「文韜杯跟武略杯都有施華洛世奇的水鑽鑲在上面，看起來特別有質感，沒有喝的時候擺在家裡也十分亮眼」。

▲▼JW禮盒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲XR21《文武雙全》新春禮讚禮盒。

另外也有多款禮盒可以選擇，符合不同對象的年紀喜好，讓送禮送到心坎裡。Celine分享，「喜歡文韜武略概念的朋友，還有XR21禮盒《文武雙全》新春禮讚禮盒可以選擇，外盒華麗金色背景，印有臥龍與赤兔馬的圖樣纏繞，喜氣同時更是霸氣外露。裡面搭配的杯款設計為造局者杯，整體設計簡約俐落優美，配上高年份威士忌更顯得有質感。那另外像過年時，有些人也喜歡尋找生肖系列，我會推薦台灣限定的Johnnie Walker 藍牌《如虎添翼》新年限定版」。兼具美感又有氣勢的威士忌禮盒，成為不少民眾春節送禮的最佳選擇！

▲▼JW禮盒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲Johnnie Walker 藍牌《如虎添翼》新年限定版。

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● 禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒。

關鍵字：

春節送禮推薦, 酒類禮盒, 威士忌, Johnnie Walker, 三國問鼎系列

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