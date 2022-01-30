「不消費，我拿回了人生主導權」　新年給自己的8句勵志金句

實習記者施至真／綜合報導

博客來暢銷作品《不消費的一年》，內容講述作者凱特弗蘭徳斯曾因為走不出情傷，藉由喝酒、暴飲暴食、購物等醉生夢死的行為來宣洩情緒，直到她的信用卡提款金額只剩100元美金（約台幣2,771元）時才恍然大悟，並決定為自己制定一年不消費的挑戰。面對這個充滿物質的世界，我們擁有太多慾望，快一起從《不消費的一年》學習做一個理性的消費者，以下精選8句勵志金句，為2022年訂製人生新目標吧。

＃學會動手做事，而不是只想著花錢追求方便。

＃既然追求再多也無法滿足，不如反過來，別再擁有更多。

▲為自己制定一年不消費的挑戰。（圖／翻攝自小紅書@小野的簡單生活）

＃不買東西不難，痛苦的是必須面對想買的衝動。

＃從前，我從沒想過要等有需要時再買東西，總相信有備無患，如今我逐漸明白，只有在真正缺乏時，才知道自己是否真的需要。

＃每次的失敗，最糟的倒不是破戒行為，而是發現自己說的話或做的事，違背自己的價值觀。

＃時間就是金錢，如果多花點錢就能省時間，何樂而不為？但糟糕的是，花了錢，卻往往浪費更多時間。

＃我得丟掉那些用不到的東西，承認我不會是那個更好的自己，然後接受自己真正的樣子。

＃不消費的結果是我拿回了人生的主導權，找回真實的自己。

▲《不消費的一年：購物狂的重生之旅，擁有越少，得到更多》勵志生活哲學。（圖／博客來）

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