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潤娥撞衫「第一腿精」包太緊輸了！宣美甜美外套「裡面沒穿」辣翻

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團少女時代成員潤娥，近期風格愈來越性感成熟，尤其是在少女時代小分隊OH！GG的回歸演唱會與最新登上的雜誌中，皆以火辣造型亮相，近日她曬出日常擺拍照，穿著MIU MIU粉色毛呢外套回歸甜美風格，一秒虜獲粉絲們的心。不過「韓國第一腿精」宣美早在之前就穿過同款，且以「裡面沒穿」出鏡，兩人巧合撞衫引發網友熱烈討論。

▲宣美、潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲宣美、潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥穿著MIU MIU粉色毛呢衫曬出日常擺拍照。（圖 / 翻攝IG@yoona__lim)

潤娥甜美親切的形象深受粉絲們的喜愛，更有「零負評女神」之稱，近日她接連罕見以惹火造型亮相，尤其是登封韓版《allure》雜誌，只見她大方秀出纖瘦腰身，性感姿態瞬間電翻粉絲。

這回潤娥分享日常穿搭，回歸大家熟悉的可愛氛圍，穿著MIU MIU粉色毛呢衫襯托出清新少女感，內裡則以黑色T恤搭配寬褲，遊走在率性與甜美之間，並巧妙在褲子繫上FENDI FF Logo皮帶打造層次，最後不忘戴上水鑽髮箍點綴，駕馭起擅長的風格果然遊刃有餘。

▲宣美、潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲宣美以「裡面沒穿」的方式曬出同款。（圖 / 翻攝IG@miyayeah)

向來以性感大膽風格深植人心的宣美，早在前幾個月就穿上同款毛呢衫，即便穿上少女風格單品，她依舊不忘耍辣，以「裡面沒穿」的方式呈現，令粉絲們鼻血直噴，另外她還俏皮綁起雙馬尾搭配，甜辣風格讓網友狂讚「又甜又性感」、「可鹽可甜的宣美」，不過也有不少留言倒向潤娥，「清新風格也很好」、「潤娥根本少女」。

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關鍵字：

潤娥, 宣美, 撞衫, MIU MIU, 撞衫

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