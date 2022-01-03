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鍋寶不沾鍋6件組下殺1288元！絕美檸檬黃、礦藍　一下廚就上癮

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文／C編

農曆新年將至，居家生活用品有些已經老舊不堪，不妨換個新的迎接新年吧！「Her森森」推出「日用超殺3折起」優惠活動，包括鍋寶、GOLD LIFE、Flan、BRITA等品牌的鍋具或、濾水壺等居家必備用品，最低下殺499元，絕對要入手。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲BRITA,鍋寶,Flan,GOLD LIFE,日常用品,鍋具,濾水壺,。（圖／Her）

▲日用超殺3折起，最低價499元起。點我購買

鍋寶 雙層強化不沾三鍋六件組，售價4280元、特價1288元

包括28公分的深炒鍋、平煎鍋、鍋蓋還有20公分的湯鍋及湯鍋蓋，專業打造食品級不沾鍋面，冷鍋、冷油，以中小火就可以快速完成料理，省時省能源、色香味俱全，不沾鍋連煮菜新手都可以輕鬆做出美味又美觀的料理。

Flan鍋具3鍋組（湯鍋、炒鍋、平底鍋），售價14527元、特價4490元

適用於各種爐具，像是比較特別的IH爐、電磁爐、烤箱等等都可以使用，採用陶瓷塗層的設計，導熱效果佳、清潔也簡單，並具有不錯的高溫恆熱性，對環境跟人體都無害，繽紛好看的顏色搭配簡約的設計，絕對是重視質感的小資女必備首選。

德國BRITA Marella 馬利拉（藍）3.5L濾水壺+1年份濾芯超值限量組（共13芯），售價3300元、特價2388元

德國BRITA濾水壺名聲響亮，採用天然椰殼活性碳，高效除氯、可以濾除有機污染物，同時擁有高效離子交換微粒，阻絕水垢形成，軟化水質效果增強，喝水更加安心。

GOLD LIFE 美國原木不吸水抗菌砧板，售價2990元、特價888元

不藏菌、不發霉、不龜裂，使用起來安心又實用，高密度不吸水不染色，異味不殘留，耐高溫達176 ℃，切熟食也沒問題，集水溝槽設計，防止水份溢出，設有掛孔便於收納，可拆洗矽膠防滑墊，切菜不容易滑動，安全更升級。

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▲BRITA,鍋寶,Flan,GOLD LIFE,日常用品,鍋具,濾水壺,。（圖／Her）

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三檔調溫暖杯保溫墊禮盒，售價649元、特價499元

採用不鏽鋼面板，防水易清洗;智能三檔恆溫定時，24h溫暖守候，同時升級觸控面板，智能操控開關機，百搭不挑杯，兼容多種材質杯具，特別適合上班族在桌上使用，隨時隨地都可以喝到暖暖的飲品。 

關鍵字：

BRITA, 鍋寶, Flan, GOLD LIFE, 日常用品, 鍋具, 濾水壺, Her森森

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