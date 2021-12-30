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《華燈初上》媽媽桑戲裡戲外都糾纏　林心如、楊謹華撞16萬大衣

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▲▼ 林心如,楊謹華 。（圖／翻攝臉書）

▲林心如今披上Max Mara要價160,800元的白色泰迪熊大衣宣傳《華燈初上》第2季。（圖／翻攝林心如臉書）

記者陳雅韻／台北報導

《華燈初上》第2季今在Netflix上線，飾演「光」日式酒店媽媽桑Rose MAMA的林心如，曬出穿要價160,800元義大利名牌Max Mara經典的泰迪熊大衣的美照，寫下「日常，也是要很有型」，同時也宣傳新劇，巧的是她與同劇飾演Sue MAMA的楊謹華，撞了同件大衣，兩人戲裡戲外都「勾勾纏」。

▲▼ 林心如,楊謹華 。（圖／翻攝臉書）

▲林心如恰巧與楊謹華撞了同款Max Mara大衣。（圖／翻攝林心如臉書）

林心如與楊謹華在《華燈初上》第1季從姊妹淘情誼轉變成為情爭執，精彩演出獲得好評，戲外兩人也是好友，連時尚眼光都雷同，都收藏白色的Max Mara泰迪熊外套，是冷天外出保暖又有型的最佳選擇。

▲▼ 林心如,楊謹華 。（圖／翻攝臉書）

▲楊謹華在濕冷天穿上Max Mara泰迪熊大衣取暖。（圖／翻攝楊謹華臉書）

今林心如所穿的Max Mara泰迪熊大衣源自80年代，品牌創意總監Ian Griffiths發現德國的高級泰迪熊長絲絨布料停產後，集結了義大利工作團隊與布料供應商，運用了現代科技技術，改採駱駝毛與高級蠶絲重新打造了此款絨毛布料，以蓬鬆柔軟的材質與oversize剪裁吸引時尚迷，並提供多種顏色選擇。

▲▼ 林心如,楊謹華 。（圖／翻攝臉書）

▲楊謹華穿Max Mara經典大衣搭Burberry新包。（圖／翻攝楊謹華臉書）

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關鍵字：

華燈初上, 林心如, 楊謹華, Max Mara

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