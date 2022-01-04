宜蘭兆品1泊1食16000元→4580元　無邊際泳池、積木設施超好玩

文／C編

宜蘭的好山好水，是許多都市人假日喜歡前往放鬆的地方，「Her森森」推出「宜蘭礁溪兆品1泊1食雙人平日住宿券」，可升等家庭房，最多能有2大3小入住，原價16000元、特價4580元，平均下來每人才916元，CP值很高。

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▲宜蘭礁溪兆品 1泊1食雙人平日，原價16000元、特價4580元，點我搶購。



宜蘭礁溪兆品酒店是首家坐落礁溪溫泉源頭的休閒飯店，緊鄰綠蔭扶疏的礁溪湯圍溝公園，擁有泉質最優之溫泉，其中173間客房皆有獨立泡湯池，讓每位旅客都可以享受浴礁溪美人湯，成就舒適的放鬆時光、舒緩身心靈。

酒店內的親子空間，是許多住過的網友大推之處，因為與宜蘭「積木博物館」合作，運用各式積木，打造親子同歡的創意空間，孩子們玩得過癮，大人也能趁機休息，是令人流連忘返的一大原因。

設置於高樓層的休閒中心，室內規劃兒童遊戲區，包含積木遊游樂球池、積木之湯、Fun玩彩繪牆，戶外則有露天無邊際游泳池、SPA水療區等，盡享270度遠眺蘭陽平原的遼闊視野，在館內就可以玩一整天，不管是自己還是小孩都可以充分放電。

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「Her森森」推出「宜蘭礁溪兆品 1泊1食雙人平日」，可以住到2大3小，原價16000元、特價4580元，擁有最完善的親子空間，在飯店裡面享受設施、享用美味的餐食，絕對是度假最好的去處。