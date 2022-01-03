fb ig video ETtoday search mobile

16款極簡「柔霧粉LINE主題」　銅板價高質感，少女心爆棚秒下載

>

文／LOOKin　圖／Lookin提供

大家最常用的通訊軟體「LINE」，除了豐富的貼圖之外，所推出的「主題」也有超多選擇！基本款的藍天白雲、早期推出的兔兔與熊大主題最廣為人知，還有下載率最廣的迪士尼、三麗鷗等卡通人物。而這些之外，編輯今天整理出多款除了可愛，看起來簡約又舒服的「柔霧粉」風格主題，版面簡單有設計感，但又不失女孩可愛氛圍，看了每款都好想下載！

柔霧粉LINE主題16款推薦

1. 迪士尼公主‧歡樂慶祝，150代幣（約NT$100）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

2. 桃粉色，100代幣（約NT$70）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

3. 粉藕色，100代幣（約NT$70）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

4. HELLO KITTY煙燻粉，150代幣（約NT$100）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

5. Snoopy & 法羅恩，150代幣（約NT$100）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

6. Snoopy 質樸愛心篇，150代幣（約NT$100）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

7. Simple bear design，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

8. 柔和水彩-乾燥玫瑰，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

9. 來點恐龍 草食，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

10. 爛泥的小宇宙，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

11. Gummy bear pastel，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

12. 仿古花-淺粉紅色-2，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

13. Love Heart Pattern Korea5.，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

14. It's a good day，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

15. 假日牧場 2，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

16. Otona Check Lavender for world，50代幣（約NT$33）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

▲line粉色主題。（圖／lookin提供）

延伸閱讀：

LINE超便利功能再更新！4個初發表就被推爆的「超省時」神技巧、快開始搶先使用！

LINE重度使用者必學！單指完成的12種便利功能：神準複製對話、分享位置、儲存空間釋放！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, LINE, LINE主題, LINE貼圖, app

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

新年買新衣別猶豫！3招「極簡斷捨離」大法，告別爆炸衣櫃

新年買新衣別猶豫！3招「極簡斷捨離」大法，告別爆炸衣櫃

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

楊冪童話公主裙被網笑像「鮭魚」　唱《小幸運》引兩極反應：好難聽 天冷就要吃鍋！大同電火鍋下殺899元　全不鏽鋼安全又健康 2022「韓系復古短瀏海」正流行　整齊可愛又減齡，長髮短髮都能剪 星巴克新年「達摩杯」透明感超可愛　日妞搶買「老虎熊熊」討吉利 這2種運動不僅變瘦還能更年輕　「不老酶」活性增三倍 暖身「生薑紅茶」花5分鐘就能做　提高代謝率助減肥、預防感冒 星巴克特色新門市　台中清水極美夕陽、楠梓藍昌有莊園風光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面