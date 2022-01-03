16款極簡「柔霧粉LINE主題」　銅板價高質感，少女心爆棚秒下載

文／LOOKin 圖／Lookin提供

大家最常用的通訊軟體「LINE」，除了豐富的貼圖之外，所推出的「主題」也有超多選擇！基本款的藍天白雲、早期推出的兔兔與熊大主題最廣為人知，還有下載率最廣的迪士尼、三麗鷗等卡通人物。而這些之外，編輯今天整理出多款除了可愛，看起來簡約又舒服的「柔霧粉」風格主題，版面簡單有設計感，但又不失女孩可愛氛圍，看了每款都好想下載！

柔霧粉LINE主題16款推薦

1. 迪士尼公主‧歡樂慶祝，150代幣（約NT$100）

2. 桃粉色，100代幣（約NT$70）

3. 粉藕色，100代幣（約NT$70）

4. HELLO KITTY煙燻粉，150代幣（約NT$100）

5. Snoopy & 法羅恩，150代幣（約NT$100）

6. Snoopy 質樸愛心篇，150代幣（約NT$100）

7. Simple bear design，50代幣（約NT$33）

8. 柔和水彩-乾燥玫瑰，50代幣（約NT$33）

9. 來點恐龍 草食，50代幣（約NT$33）

10. 爛泥的小宇宙，50代幣（約NT$33）

11. Gummy bear pastel，50代幣（約NT$33）

12. 仿古花-淺粉紅色-2，50代幣（約NT$33）

13. Love Heart Pattern Korea5.，50代幣（約NT$33）

14. It's a good day，50代幣（約NT$33）

15. 假日牧場 2，50代幣（約NT$33）

16. Otona Check Lavender for world，50代幣（約NT$33）

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