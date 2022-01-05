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5款「辣椒醬」超級下飯！料理小白輕鬆解決一餐，吃得又香又飽

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文／LOOKin　圖／Lookin提供

無論是吃白飯或拌麵，只要有一罐味道對了的醬料，無論配飯吃拌入麵裡，就算是不懂得下廚的料理小白，也能憑藉自己之力輕鬆解決一餐，吃得又香又飽！以下5款號稱白飯小偷等級的「辣椒醬」很危險，一不小心就會讓你完食一大碗白飯！

辣椒醬推薦1. 金蘭宅宅醬，單包NT$62

▲辣椒醬。（圖／lookin提供）

大家都很熟悉的金蘭，今年新推出小包裝的「宅宅醬」，共有三杯、宮保、酸辣泰式、酸甜茄汁四款口味，可直接下鍋與食材拌炒就完成，完全不用額外添加醬料或辛香料，輕巧的小包裝使用起來也毫無負擔，一個人住做料理也不怕醬料用不完！嗜辣的人可以選擇酸辣泰式，保證超下飯！

辣椒醬推薦 2. Aroma Truffle黑松露辣椒醬，NT$595

▲辣椒醬。（圖／lookin提供）

Aroma Truffle黑松露辣椒醬以新鮮番茄和辣椒為基底，加入義大利黑松露、小茴香等食材調味，創造出豐富的味覺層次。一打開即香氣四溢，可以直接當作薯條、雞塊與洋芋片的沾醬，或是融入料理中提升味道層次，都非常百搭，辛香不嗆的味道讓人上癮！

辣椒醬推薦3. 杜甲蕃椒醬，NT$300

▲辣椒醬。（圖／lookin提供）

▲杜甲蕃椒醬。（圖／翻攝自@a-ma）

使用了五種不同辣度及鮮味的辣椒製做而成，藉由老師傅的傳統手工剁椒方式，保留辣椒的口感與鮮脆，再以番茄做基底，在辣味中添加多層次的鮮甜味，所以就算是不擅吃辣的人也能安心享受辛香的魅力。添加頂級白芝麻粒，更是增添醇厚芝麻香與回甘椒香！

辣椒醬推薦4. 醫生健康日記鵝油辣椒，NT$269

▲辣椒醬。（圖／lookin提供）

▲醫生健康日記鵝油辣椒。（圖／翻攝自@pxmart）

常登上全聯臉書社團的這款「鵝油辣椒」，最熱賣的時期常是架上一罐難求，只要稍有折扣，網友們更是會火熱地互相通報，可說是一罐明星辣椒醬。來自台灣雲林，只採用鵝隻的腰、腿、臀的3A黃金鵝油，使用牛角椒帶出辣椒濃郁香氣，再用朝天椒將辣度及麻度提升，沾、炒、拌、麻辣鍋底皆可使用！

辣椒醬推薦 5. 李雪辣嬌辣豆瓣醬，家庭號NT$500

▲辣椒醬。（圖／lookin提供）

▲李雪辣嬌辣豆瓣醬。（圖／翻攝自@dancing-chili）

以豆瓣醬為基底，加上台灣朝天椒及四川花椒，除了鮮醇的醬香還有重麻辣的口感，吃起來帶有辣椒的香氣但不嗆，嚐得到辣椒真正的魅力！擁有這款辣豆瓣醬，就算是「麻婆豆腐」 也能輕鬆端上桌，配飯拌麵更是極品。

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

居家料理, 料理, 全聯, 全聯必買, 醬料, 辣椒醬, 辣醬

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