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COSTCO搶翻了！來自南法的「百年馬賽皂」洗澡、洗衣一塊搞定

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記者李薇／台北報導

法國的馬賽皂可以說是去旅行必買的單品，因為保濕力夠強，成分天然，因此受到很多人歡迎，《ET FASHION》就盤點幾款超厲害的皂類單品，不需要飛法國，直接在台灣就可以買得到，不但可以拿來洗身體、洗衣服、保養皮革等等，超級實用可以說是居家必備。

▲馬賽皂,潔顏皂,肥皂,皂,。（圖／品牌提供）

1.Fer à Cheval法拉夏 經典馬賽皂

最近在COSTCO展出的Fer à Cheval法拉夏經典馬賽皂，一上市就立刻被狂掃一波，來自南法莊園、法國最古老、也是迄今仍沿用傳統古法製作馬賽皂的工坊之一，全系列馬賽皂是屬於「防過敏」溫和配方，90%以上天然橄欖油或植物油、鹽、水及小蘇打製成，不含人工防腐劑、染料、香精或動物油，所有膚質都適用。

▲馬賽皂,潔顏皂,肥皂,皂,。（圖／品牌提供）

2.歐舒丹 乳油木牛奶皂

歐舒丹可以說是南法品牌的代表，其中，乳油木牛奶皂蘊含具有優異保濕潤膚功效的乳油木果油，天然植物皂基，能溫和潔淨同時滋養肌膚，洗後柔潤舒適不乾澀，同時散發淡雅牛奶香氣，讓人用過就再也回不去，洗完不乾燥又保濕。

▲馬賽皂,潔顏皂,肥皂,皂,。（圖／品牌提供）

3.鉑翡斯 晶鑽摩洛哥堅果金萃油極緻潔顏皂

洗後清新無負擔的潔淨感，因為添加了天然珍稀植萃純油，更完整綻放超乎想像的清爽滋潤，大量珍稀摩洛哥堅果金萃油及植物菁萃，絕佳保濕、修護、緊緻等超強鎖水功效，清潔後從肌底強化滋潤並有效全天候鎖水。

關鍵字：

馬賽皂, 潔顏皂, 肥皂,

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