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勞力士2022首日漲價！　「黑水鬼」貴3萬漲一成

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▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲勞力士「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，調漲前303,000元，新價格334,500元。（圖／翻攝Rolex IG）

記者陳雅韻／台北報導

深受錶迷追捧的勞力士（Rolex）醞釀在2022年全球漲價的消息傳得沸沸揚揚，大陸早先已傳出平均調漲4%的新版價目表，但始終未獲官方證實。直到新年的第一天，品牌終於在官方網站上揭曉，各系列錶款確定正式調漲，讓錶迷哀號不已，直呼「想買要趁早」。

擋不住全球原物料上漲、工資調升，勞力士距離上回全面漲價已相隔2年，2022年首日在官網公布新售價。依據慣例，勞力士各系列錶款調漲幅度不一，以最夯的「黑水鬼」Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款為例，調漲前303,000元，新價格為334,500元，漲幅達一成之多。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲近日身價飆漲的勞力士Oyster Perpetual 41綠松石面盤腕錶，調漲前定價195,000元，新價格202,000元。（圖／翻攝勞力士官網，以下同）

同樣熱門的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，調漲前定價435,500元，漲價後為480,500元，調幅也達一成；而因「錶王」PP（Patek Philippe）與Tiffany & Co.聯手推出Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶而身價水漲船高的勞力士Oyster Perpetual 41綠松石面盤腕錶，調漲前定價195,000元，新價格為202,000元，漲幅不到4%，但在市場上已炒到破百萬元的天價；而去年推出的棕櫚葉面盤Datejust 36mm漲幅則近3%。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，調漲前定價435,500元，新價格480,500元。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）
▲勞力士Datejust 36棕櫚葉裝飾面盤36毫米腕錶，調漲前定價233,500元， 新價格240,500元。

在2022年首日勞力士宣布調漲全球售價，讓錶迷哀嘆離夢想錶款的距離越來越遠，也不禁擔心起各品牌是否追隨其腳步，瑞士錶界另一龍頭品牌PP表示，目前尚無調整價格的訊息。

▲▼Rolex,PP 。（圖／公關照）
▲PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶，1,725,000元。（圖／翻攝PP官網）

關鍵字：

勞力士, Rolex, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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