好多人都忽略！4個「吃飯壞習慣」讓你容易變胖，減重總是失敗

▲吃東西習慣左右著減重的成敗。（圖／Unsplash）

編輯／Lily

明明很努力控制飲食，但是減重成效總是不彰，其實這可能和你吃飯習慣有關，想要變瘦更要注重更多飲食小細節，像是吃飯的速度和吃飯的專心度都是決定減重成敗的關鍵。

#吃飯速度太快

吃東西太快，食物總是沒有充分咀嚼就進入腸胃，容易增加消化系統的壓力，正確飲食方式應該細嚼慢嚥，每口食物至少要咬個20-30次，放慢飲食速度能幫助增加咀嚼感，不少女星也都是靠這個方式瘦下來。

#一邊吃飯一邊喝水

很多人習慣一邊吃飯一邊喝水，這個行為其實不利於食物消化，反而會影響腸胃功能，建議如果真的想喝水，餐前喝會比較好，能幫助你增加飽足感，減少正餐的攝取，長時間堅持下去，減重效果看的到。

#飯和菜一起吃

大部分的人都習慣白飯和菜一起混著吃，有時候配著配著就不小心吃下過多熱量，若真的要減重，吃東西的順序也很重要，建議飯前可以先喝湯或是水，接著再吃蔬菜、肉類和豆製品，最後才吃澱粉類的主食。

#不專心吃飯

現代人生活忙碌，不少人是一邊看著電腦一邊吃飯，或是追劇滑手機，根據研究顯示，若吃東西不夠專心，會降低食物的味覺感和滿足感，不知不覺會讓你吃下更多東西，因舞建議專心之犯，這樣能避免吃下過多熱量，也能專注享受食物美味。