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紅錶一年四季都亮眼　卡地亞「單次發行」Pasha錶必搶

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▲▼ 紅錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞紅色面盤Pasha de Cartier 35毫米精鋼自動錶，203,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新年戴紅色腕錶喜氣洋洋，且以搭配的角度而言，紅色錶款是一年四季都好搭配的實用配件。卡地亞（Cartier）標誌性紅色便躍上錶徑35毫米的經典Pasha精鋼自動錶面盤上，輔以精緻的雕紋與鍍銀阿拉伯數字，相當亮眼，且延續快拆錶扣與鍊節設計，可輕鬆轉換精鋼鍊帶與亮面紅色鱷魚皮錶帶，為單次發行的錶款，代表得把握機會入手。

▲▼ 紅錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Pasha de Cartier 35毫米精鋼自動錶具快拆裝置，可自由轉換鍊帶或皮錶帶。

萬寶龍（Montblanc）則以大陸雲南第一高峰「雪山之神」卡瓦格博峰為靈感，推出紅色版的萬寶龍1858系列Geosphere自動上鍊腕錶，於面盤詮釋來自日出時分的「霜峰紅」，保留極具特色的南北半球旋轉立體半球，呈現獨特的世界時間顯示功能。

▲▼ 紅錶 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere腕錶限量款188，193700元。（圖／萬寶龍提供）

從材質下功夫，HUBLOT（宇舶）創作紅色藍寶石材質的Big Bang Unico飛返計時碼錶，秘訣在於氧化鋁與鐵元素的融合，因此錶殼呈現如鳳凰木花朵紅色調，搭配顯露機芯結構的面盤，充滿科技感。

▲▼ 紅錶 。（圖／公關照）

▲HUBLOT全球限量250只Big Bang Unico紅色藍寶石計時碼錶，2,289,000元。（圖／HUBLOT提供）

貴氣的紅色系珠寶錶則由蕭邦（Chopard）領軍，推出鑲嵌鑽石、粉紅剛玉與紅寶石的Precious Lace系列珠寶錶，特別採高低立體層次的K金底座，創造出鏤空效果，並減少金屬露出的面積，達到如蕾絲般輕盈的視覺效果。

▲▼ 紅錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦鑲嵌紅寶石、粉紅剛玉與鑽石的Precious Lace系列珠寶錶，5,919,000元。（圖／蕭邦提供）
 

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, HUBLOT, Montblanc, Chopard

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