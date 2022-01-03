人生一定要擁有的10款護手霜　打造細緻「奶油手」就靠它們

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

受到疫情的影響，出入公共場合都會噴酒精消毒，長時間下來手部肌膚乾燥缺水，變得乾澀不堪，想要潤澤就可以挑一款好用的護手霜，輕鬆打造出細嫩滑順的膚質，特搜「奶油手」必備的10款護手霜，每一款都經典又必備。

1.歐舒丹 乳油木蠟菊抗老護手霜

幾乎人手一條的乳油木護手霜系列，又有「國民護手霜」之稱，推出全新限量版「乳油木蠟菊抗老護手霜」，首度揉合兩大明星成分，以天然滋養乳油木結合珍稀抗老不凋花蠟菊，「手」護好運，招來好手氣。

2.瑰柏翠 香梨木蘭護手霜

以香梨木蘭作為香氛靈感，推出的護手霜，充滿濃郁果園氣息，一抹濃郁的乳霜質地，推開卻一下就吸收進肌膚裡面，打造出細緻嫩透的雙手，搭配滿滿、多汁的果香氣息，立刻展現出活力，讓人精神百倍的感覺。

3.蜜葳特 杏桃亮澤護手霜

裡面含有機杏桃核果油，富含抗氧化的Omega-9不飽和脂肪酸能使肌膚更柔嫩、透亮，激發原始活力亮澤，同時散發著杏桃如果昔般柔滑香甜，塗抹到雙手就像是融化的奶油一樣，融入肌膚裡面，打造出細緻透嫩的膚質。

4.OPI 古布阿蘇手部密集修護霜

用過就回不去的全能修護霜，添加古布阿蘇、白茶萃取、酪梨油複合精華、胜肽、水解角蛋白等修護抗老成分，幫助補水保濕、深層滋潤、修護肌膚，並強健指甲、強化肌膚防禦力，杜絕粗糙乾燥肌，維持柔嫩細緻、彈性與健康，閃耀明亮光采。

5.BYREDO 莫哈維之影

靈感來自生長於美國莫哈維沙漠的稀有花朵「幽靈花」，透明的花瓣精緻而脆弱，看似空靈的外表卻具有能在荒漠生長的韌性。香調以黃葵籽的麝香與牙買加水果的清新果香作為前味，細緻粉感的紫羅蘭與檀木、木蘭的柔軟相互呼應；最後留在肌膚上的是溫暖的麝香、清澈的琥珀和優雅的雪松。

6.KLOWER PANDOR 粲花精靈清爽保濕護手霜

水嫩輕保養，清爽無負擔，適合各種肌膚使用，裡面添加有機甜杏仁油、維生素B3、維生素E、玻尿酸HA，天然植物萃取，鎖水保濕不黏膩，滋潤抗氧與修護，強化肌膚屏障，微米保濕因子，為肌膚注入水分，從內而外加強保濕補水，有效解決肌膚乾澀。

7.NEAL'S YARD REMEDIES 乳香緊緻手部菁萃

第一瓶有機認證高效手部精華，針對手部保養在意問題而設計。不習慣油類產品者或以此作為早晚例行保養，臨床證明可緊緻、滋潤肌膚，改善紋路與膚色不均與暗沉，富含有機玫瑰果油、薑黃與珍貴阿曼乳香精油，輕盈質地使膚色更均勻、平滑細緻。

8.DHC 純欖鮮奶油護手霜

擁有優越的吸收力，擠出來雖然是乳霜的質地，但使用起來一點都不黏膩，清爽的使用感，藉由來自橄欖的恩惠，柔軟包覆肌膚、阻絕乾燥，幫助每個愛美的女性都擁有柔嫩的雙手，打造細緻的膚觸。

9.茱莉蔻 玫瑰護手霜（綠意花漾限量版）

首次添加的茱莉蔻獨家配方「光采複合物」，也新增抗老配方蜂蜜、澳洲堅果油等，讓手部白皙透亮，多層次的香調，除了玫瑰清香，更揉和了草本與木質調，散發知性沉穩的魅力，可以打造出細緻光澤的雙手狀態，深層滋養修護，長效保濕。

10.INIKA 酪梨可可極潤護手霜節慶限定款

INIKA 酪梨可可極潤護手霜72%有機認證，臨床實證能緊緻肌膚，即時提升肌膚保濕度達71%，深層滋潤手部肌膚，形成保護膜，維持長效保濕。酪梨油和可可脂等18種天然有機植萃成分有助於舒緩和滋養手部肌膚，速效修護。