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學起來！女生睡前「6個變美小技巧」，不費力輕鬆變漂亮

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▲▼女生睡前變美技巧。（圖／Unsplash）

▲睡前不費力變美小技巧。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

編輯／Lily

女生愛美無極限，但大家一天都只有24小時要如何贏在起跑點呢？原來她們都把握睡前黃金時間偷偷變漂亮，以下6點不只讓你變美又好眠，讓你的美麗更上一階！

#泡熱水澡

氣溫驟降，睡前洗個熱水澡是在舒服不過的事情，但若想要美麗加倍，不妨試試泡個熱水澡，泡澡不僅有助於身體血液循環，加速新陳代謝，同時能消水腫，也有助眠的效果。

▲▼女生睡前變美技巧。（圖／Unsplash）

#喝一杯熱牛奶

晚上若是不好入睡，試著喝杯熱牛奶或熱巧克力幫助睡眠，既能安定神經又有助入睡，是最不傷身助眠方法，記得睡前要清潔口腔才不怕蛀牙。

#貼牆抬腿

洗澡後卸除一整天疲憊，睡覺前可以試著抬腿10分鐘，這樣不只能夠幫助消除腿部水腫，打造美麗線條，抬腿更有助身體深度放鬆。

▲▼女生睡前變美技巧。（圖／Unsplash）

#睡前護膚

卸妝清潔後一定要做好保濕，幫助乾荒肌膚即時補水，再搭配乳霜加強輪廓拉提，若時間許可，建議搭配按摩手勢，加強肌膚吸收。

#堅持塗抹身體乳

冬季肌膚難免缺水乾荒，除了顧好臉部肌膚，身體保濕也要做足，每天堅持塗抹身體乳液，肌膚質感會變滑嫩，連暗沉膚色都能比先前亮一號。

▲▼女生睡前變美技巧。（圖／Unsplash）

#充足睡眠

擁有充足睡眠是一切的根本，睡眠不足不只容易冒痘，就連暗沉都會跟著來 ，建議每天至少要睡滿7小時，睡對時間
把握夜間肌膚黃金修復期，晚上11點前入睡最好。

關鍵字：

睡前變美, 秘訣

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