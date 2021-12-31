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2分鐘賣出一瓶、連續5年銷售冠軍！這10款乳霜今年冬天一定必用

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

冬季就是肌膚使用乳霜的季節，不管是乾性肌膚還是油性肌膚，都應該挑一罐適合自己的單品，滋潤的或是清爽的，幫助保養成分封存在肌膚底層，打造出細緻透亮的肌膚質感，讓人一摸就會愛上的彈潤豐滿，就像是注入了滿滿的膠原蛋白，澎潤飽滿。

1.嬌蘭 蘭鑽極萃氧生乳霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

歷時15年研究，在3萬多種蘭花中，終於找到珍稀的高原赤箭蘭與流蘇石斛蘭，特別萃取蘭花的根部打造出「蘭花根萃高濃縮分子」，獨特奶油慕斯質地，用手觸摸可以感受到它的無比精緻、澎潤柔嫩，輕抹即完全融入肌膚中，打造出緊實、充滿彈力的肌膚狀態。

2.LA MER 經典乳霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

經典乳霜裡面含有奇蹟活凝金萃，經科學實驗證實，能有效幫助肌膚抵禦外界刺激，初次使用，能立刻緩解肌膚不穩定的弱敏乾燥不適，讓肌膚獲得釋放，長期使用，更啟動長期修護機制，帶來抗壓活齡穩定肌，感受日漸緊彈細養，由內而外盡綻肌膚的無限可能。

3.資生堂 百優精純乳霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

適合25到35歲膚齡，保濕抗初老需求的肌膚適用，雖然是乳霜質地，但使用起來非常清爽，一抹就滲透進肌膚底層，打造出細緻柔嫩的肌膚狀態，即使是年輕的膚齡也可以輕鬆駕馭，粉絲用過都回不去的神級單品。

4.朵茉麗蔻 乳霜20

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

作為1974年推出日本第一支膠原蛋白乳霜的抗老保養始祖，乳霜20更通過日本厚生勞動省「醫藥部外品」許可，獲得改善皺紋及預防斑點功效的官方認證，扎實的質地一抹就在肌膚形成保護層，可以持續一整晚為肌膚注入保濕能量。

5.RéVive 光采再生活膚霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

抗老發光權威RéVive經典熱銷NO.1的光采再生活膚霜，可以幫助肌膚有效煥白透亮、奇蹟有感細緻潤澤，獲得無數鐵粉愛用無限回購，創下每2分鐘賣出一瓶的銷售傳奇，奠定發光霸主地位，身為光澤肌粉絲一定要用用看。

6.蘭蔻 絕對完美黃金玫瑰修護乳霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

三種珍稀玫瑰，分別以三種傲世尖端科技萃取出最完美的活膚精髓，普羅旺斯千葉玫瑰強化表層補水、大馬士革晨露玫瑰改善中層老化、黑鑽玫瑰則做到底層修護，分層修護抗老，層層澎彈，完美定格女人如玫瑰般盛開綻放的巔峰能量。

7.契爾氏 冰河醣蛋白保濕霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

自2005年開賣以來，冰河醣蛋白保濕霜的銷售量已突破400萬瓶，至今連續5年蟬聯專櫃保濕霜銷售第一名，累積千萬筆口碑好評。內含萃取自橄欖的角鯊烷、獨家配方舒緩因子，能急速舒緩肌膚，降低肌膚不適，修護並保濕肌膚屏障，使肌膚維持水分。

8.尼爾氏 野玫瑰亮采萬用霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

全球銷售NO.1明星商品，可做卸妝霜、按摩霜、晚安面膜、護唇膏多重用途，採用通過「FairWild公平野生認證」、富含必要脂肪酸與抗氧化維生素的野玫瑰果油為關鍵成分，調和5種植物的療癒精油配方，讓肌膚與心情盡享呵護寵愛。

9.McCTILL 全胜肽逆時精華霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

擁有獨家雙專利技術REGENETIDE、PEPCORE青春光梭超導專利，透過植物精萃結合尖端科技研發而成，能有效改善包括皺紋、缺乏彈性、鬆弛、缺乏保濕及自我防禦功能等所有肌膚老化現象，打造出細緻彈潤的膚觸。

10.BIO UP 高純度酒粕胎盤彈潤霜

▲乳霜,嬌蘭,RéVive,朵茉麗蔻,蘭蔻,契爾氏,資生堂,LA MER,McCTILL,尼爾氏,BIP UP,保養,。（圖／品牌提供）

透過零下25℃兩階段式「創新凍結酵素抽出法」，萃取出僅8%的日紐雙胎盤原液珍貴精華，並建構SYN-4D胜肽微絲深入底層建立連結，同時結合BIO UP專利雞尾酒配方，將日本黃金麴、和歌山金賞酒粕及清酒菁純等明星成分薈萃為革命性配方，打造出會拉絲的豐潤霜。

關鍵字：

乳霜, 嬌蘭, RéVive, 朵茉麗蔻, 蘭蔻, 契爾氏, 資生堂, LA MER, McCTILL, 尼爾氏, BIP UP, 保養

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