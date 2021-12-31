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「我活著是為自己，不為別人」9成人都會有這4個心態，捨去才能活得更精彩

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文／Squid

人處在社會之中，常常都會有不想讓別人失望、希望別人看自己好的一面，但這樣生活不僅很累，更該意識到的是，「你活著是為自己，不為別人」，以下就是4個我們不該對自己有的期待，沒有這些枷鎖，反而回歸到專注自己的需求本身，會活得更加出色耀眼。

▲心靈。（圖／pexels）

1.覺得不能讓別人失望

我們都會擔心別人失望，會害怕自己做得不夠好，這是人的基本情緒，然而有人對你失望，不代表自己就是沒用的，何況為了不讓人失望，你只能無條件滿足對方，那更是不可能，只要在自己能力範圍盡力就好，而不是一直去填補別人對你的期待，與其一直擔心不讓人失望，不如用心回應支持自己的人。

▲心靈。（圖／pexels）

2.覺得努力就不會失去

很多人在一段早該斷開的感情中，盡可能想要挽留對方，最後反而弄得自己片體鱗傷，其實這時候只要把重心拉回自己身上，有努力就好，無論是感情或是世界上其他事情，並非所有的都不會失去，努力是自己的事情，結果卻不一定可以控制。

▲心靈。（圖／pexels）

3.別人可以，我也行

有些時候不服輸的心態可以讓人完成很多事情，但很多時候會莫名的去做其實自己並不喜歡的事情，只因為別人做到看似成功，其實不要花太多心思去管別人做什麼，要記得永遠是你自己想要什麼，我相信我自己可以，別人可以不太代表你就需要。

▲心靈。（圖／pexels）

4.讓別人對自己改觀

多少人就有多少種想法，即使你已經把最好的自己拿出來，依舊會有人說你的不是，所以別再費心去應付別人，真正相信你的人，不會因為別人亂說什麼就懷疑你，原本就討厭你的，你怎麼做也不會改觀，要明白，我們努力是為了更好的自己，不是為了別人重新看待自己。

關鍵字：

心靈

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