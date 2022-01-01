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南韓美女醫師教「60秒洗臉法」　掌握正確手法洗出好膚質

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▲▼ 皮膚科醫師教60秒洗臉法洗出好膚質 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲做好清潔是養護肌膚的基本，能幫助改善肌膚問題。（圖／翻攝IG@aoihamada、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

洗臉清潔是養出好肌膚的基本，也可以說是最關鍵的一步，潔面沒做好，擦再多保養品都白費！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就指出，像是黑頭粉刺、痘痘、出油過多…等很多常見的皮膚問題，都能靠正確的清潔來緩解，她更分享自己私下都在用的「60秒洗臉法」，教你正確洗臉，讓後續保養更事半功倍。

▲▼ 皮膚科醫師教60秒洗臉法洗出好膚質 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

李醫師表示，「60秒洗臉法」有2大關鍵要點，一是要使用溫和的弱酸性洗面乳，二是不用洗臉儀、洗臉刷等潔面工具，只用雙手進行。

在進行60秒的集中洗臉前，要先洗淨雙手，洗完手後用水潑洗全臉兩次，幫助軟化皮膚角質，將洗面乳充分起泡後塗抹上臉，先從髮際線、額頭開始輕柔打圈。李醫師指出，像是定型噴霧或護髮產品，很容易隨著汗液殘留在額頭上，如果你的額頭、髮際線位置，經常出現皮膚問題，就一定要仔細清洗。

▲▼ 皮膚科醫師教60秒洗臉法洗出好膚質 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

接著往下洗眉間、鼻子部位，並帶到眼周、太陽穴，再依序往下巴、臉頰和下顎線清洗。李醫師也提醒，如果用整個手掌隨意洗臉，下巴凹陷部位很難洗到，會導致清潔不到位，所以需要用指腹清洗，還有下巴乾紋、細紋多的人，也要仔細清洗。

李醫師也表示，如果化濃妝的情況下，建議用卸妝產品先清潔60秒，再用溫和的弱酸性洗面乳，二次清潔60秒；如果本身是水油失衡的敏感肌，可以從40秒開始嘗試，之後再根據皮膚狀態，慢慢延長到60秒。

▲▼ 皮膚科醫師教60秒洗臉法洗出好膚質 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

洗臉60秒後，清洗時要用與肌膚溫度相近的溫水，以潑洗的方式重複20次左右來沖乾淨泡沫，最後再用一次性洗臉巾或毛巾，輕輕按壓擦拭水分，注意不能大力揉搓，最後也別忘了在肌膚水分蒸發前，盡快進行後續保濕護膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 洗臉, 潔面, 60秒洗臉髮, 正確手法 , 皮膚科醫師, 醫生

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