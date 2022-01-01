LIFE・經典／4.35坪小房不到百萬元　寢室廚房一應俱全的優異設計

▲Cube One預製住宅。（圖／翻攝Nestron官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著住宅概念的演進，在小空間的規劃是日後住宅的重要趨勢，預製房屋能在製作上壓低成本，對目前水漲船高的房屋價格，也提供選擇住所的消費者領一種選擇，號稱是未來趨勢房屋建築商Nestron，推出旗下產品Cube One，其內部空間大小不到5坪，優異的空間設計讓基本居住需求也能滿足。

Cube One外觀充滿科技感，鍍鋅的鋼材外殼，讓它像是一個方形的太空艙，其設計也能提供極端溫度的輕度隔離，內部陳設與家具則透過訂製設計，可以客製化變更，以達到最大的使用效能，並兼顧保有個人風格，基本配置包括一個帶吧台的廚房、衣櫃、床、起居室與淋浴間，牆壁空間也設有LED的照明裝置，並結合了音響、視聽設備與空調。

此外額外加價，還能加碼堆肥廁所、太陽能充電設備誒地板暖氣等，而Cube One所使用的材料90%都可以回收，跟傳統的建築模式相比，Cube One施工的用水量減少了99%，天然無毒的岩棉絕緣材料被用於填充房屋內部，可隔絕噪音和極端溫度的影響，使用鎖扣地板和壓縮木板使房屋具有防潮和防潮性能，也能讓房子的使用期限更久。

這樣低價又可耐久的預製房屋，售價從3萬元美金開始起跳，折合台幣約83萬元左右，並且提供全球運送，只要一安裝完成，就能立即入住使用，或許這樣的單位建築，將成為未來都市的住宅趨勢。