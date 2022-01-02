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星・變美／張韶涵公開超神「黑眼圈遮瑕法」　3分鐘搞定熊貓眼、淚溝

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▲▼張韶涵教遮瑕法 。（圖／翻攝微博、小紅書）

▲張韶涵不僅保養得宜，連彩妝都很有自己一套心得。（圖／翻攝張韶涵微博、小紅書，以下同）

記者張毓容／台北報導　

擁有一張精緻小臉的女星張韶涵，除了好歌喉受到歡迎，她也很喜歡在網上跟粉絲分享自己的化妝保養和養生等美容小秘訣，不僅乾貨多，還超專業。曾大方分享消黑眼圈食療法的她，就連黑眼圈遮瑕都很有一套，從遮瑕顏色怎麼挑到3分鐘遮瑕法全公開，有熊貓眼、淚溝困擾的人快學起來。

▲▼張韶涵教遮瑕法 。（圖／翻攝微博、小紅書）

▲她曾拍影片分享自己的3分鐘遮瑕法步驟。

3分鐘搞定熊貓眼的基礎遮瑕法

張韶涵的3分鐘搞定黑眼圈遮瑕法，會有以下3個步驟。

Step 1：因為她的黑眼圈是偏咖啡色的，她會用先帶點橘色的暖色調遮瑕在眼下輕輕拍上打底，通常這樣差不多就能蓋掉一半的熊貓眼了。

Step 2：接著用膚色的遮瑕膏再蓋過一次，這樣就能大概修飾掉90%。

Step 3：最後，人比較疲憊時，眼下會比平常凹陷一些，淚溝也會更明顯，如果是用正常膚色來遮，會無法完全遮蓋住，因此她會選用比膚色淺1～2個色階的遮瑕，用筆刷點上蓋過，這樣即使是很疲憊的時候，也能看起來很有精神。她也特別叮嚀，刷遮瑕時的手法一定要輕一點，輕輕的掃過才不會留下刷痕。

▲▼張韶涵教遮瑕法 。（圖／翻攝微博、小紅書）

▲黑眼圈較重的人，她提醒要先針對眼圈色系校色修飾。

重度黑眼圈的進階版遮瑕法

張韶涵貼心提醒，如果是比較深、比較重度的熊貓眼，在塗上遮瑕前要先用校色、修色產品，比如她自己就會先用偏橘色的修色霜先校正。

黑/褐色眼圈
褐色黑眼圈的修飾主要是提亮，而要提亮暗沉區域就要靠對比色中和修飾。如果黑眼圈顏色和皮膚的色差比較大，可以選暖色調橘色；但如果色差沒有很大，就可以選擇淺一點的蜜桃色來做中和。

青/藍色眼圈
青色的黑眼圈建議用蜜桃色的遮瑕膏，是要偏粉色但又帶有點橘色調的顏色。而如果你是屬於青色很明顯的血管型熊貓眼，不要直接用橘色遮瑕大面積塗上眼周，這樣會讓眼周看起來比較暗沉，最好是用蜜桃色先校正黑眼圈顏色，還有比較明顯的地方再使用橘色調遮瑕局部修飾一下，這樣的修飾效果更自然，也能真正提亮眼周。

▲▼張韶涵教遮瑕法 。（圖／翻攝微博、小紅書）

▲她分享遮瑕完後還要加上一個步驟，是讓遮瑕自然融入妝容裡的關鍵。

讓遮瑕更自然的關鍵步驟

因為在有塗遮瑕膏和沒有遮瑕膏交界的地方容易會有明顯的「界線」，這個痕跡會讓妝感看起來很明顯，張韶涵也分享自己的小撇步：她會用亮一點的遮瑕膏在這交界上點一點，柔化邊線，就能淡化「遮瑕過」的痕跡，讓遮瑕自然融入妝容裡。

關鍵字：

星變美, 張韶涵, 黑眼圈, 熊貓眼, 淚溝, 遮瑕, 技巧, 化妝

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