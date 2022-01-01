fb ig video ETtoday search mobile

「童星出身」金裕貞、金所炫越大越漂亮！　典禮上狂換禮服隔空PK

>

記者王則絲／台北報導

韓國2021 KBS演技大賞於昨（31日）晚間登場，由金所炫、李到晛、成始璄攜手主持，其中金所炫一舉拿下本屆最優秀獎，且一連換了三套禮服；隔壁棚的2021 SBS演技大賞也於同時展開，主持人金裕貞連換兩套一白、一黑的禮服。金裕貞、金所炫兩位同樣身為童星出道的女星，都是越大越漂亮的典範，這回隔空上演了一場紅毯PK戰。

▲金裕貞、金所炫。（圖／翻攝自IG）

▲2021 KBS演技大賞於昨（31日）晚間登場，由金所炫、李到晛、成始璄攜手主持。（圖／翻攝自IG）

擔任KBS演技大賞典禮主持的金所炫，雖然年僅22歲卻無疑是演技實力派的一員，於2021年KBS演技大賞奪下了最優秀獎、人氣獎，以及憑藉《月升之江》一劇，與羅仁宇一同獲得最佳情侶獎。

整場下來，金所炫先是以全黑的華麗澎袖禮服登場，以呼應另外兩位主持人的黑色西裝，接著她換上帶有薰衣草紫色光澤的珠繡亮片裙上台領獎，平口設計小露香肩，頗有女人味，同時保有公主般的可愛氣息；另一套來自婚紗品牌NEWHITE的純白緞面長禮服，金所炫特別將頭髮用白紗緞帶綁起來搭配，營造優雅的氣質。

▲金裕貞、金所炫。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞、金所炫。（圖／翻攝自IG）

▲金所炫狂換三套服裝。（圖／翻攝自IG）

金裕貞當晚於SBS演技大賞上，則是先以一襲CELINE黑色亮片裝亮相，襯得白皙肌膚更加發光，削肩設計也凸顯她沒有絲毫贅肉的身形；緊接著金裕貞煥上婚紗品牌Liz Martinez的透視風白紗，整個人散發出強烈的仙氣，優雅帶點小性感的造型被粉絲們讚翻。金所炫、金裕貞不只同以「童星出道」，今年也都是22歲，更同時擔任了兩大電視台的典禮主持，兩位狂換服裝，隔空上演了一場紅毯PK戰，相當精彩、各有千秋。

▲金裕貞、金所炫。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞、金所炫。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞主持典禮造型。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞、金所炫。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞、金所炫。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞白紗禮服造型。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

金裕貞, 金所炫, 童星, 演技大賞, 紅毯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

天冷就要吃鍋！大同電火鍋下殺899元　全不鏽鋼安全又健康

天冷就要吃鍋！大同電火鍋下殺899元　全不鏽鋼安全又健康

2分鐘賣出一瓶、連續5年銷售冠軍！這10款乳霜今年冬天一定必用

2分鐘賣出一瓶、連續5年銷售冠軍！這10款乳霜今年冬天一定必用

圓臉應該避免的3大禁忌　第一點滿街都是、超多人都做錯

圓臉應該避免的3大禁忌　第一點滿街都是、超多人都做錯

好多人都忽略！4個「吃飯壞習慣」讓你容易變胖，減重總是失敗 孫芸芸女兒裙子太短！一坐下「臀線」全看光　性感美腿粉絲看呆 無印良品2021年熱銷排行TOP 10　第一名年賣20萬件「回購率超高」 星巴克「跳跳虎杯套包」萌翻！　動物紋＋女神金Logo上身好吸睛 「3星座女」根本渣男剋星！摩羯見招拆招，報復心不輸天蠍 楊冪畫「狐狸眼妝」判若兩人！穿禮服秒變「最辣母老虎」 47歲周迅「柔霧紫薄紗裙」仙氣爆棚！　深V纖腰齊發逆齡回春

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面