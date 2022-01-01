「童星出身」金裕貞、金所炫越大越漂亮！　典禮上狂換禮服隔空PK

記者王則絲／台北報導

韓國2021 KBS演技大賞於昨（31日）晚間登場，由金所炫、李到晛、成始璄攜手主持，其中金所炫一舉拿下本屆最優秀獎，且一連換了三套禮服；隔壁棚的2021 SBS演技大賞也於同時展開，主持人金裕貞連換兩套一白、一黑的禮服。金裕貞、金所炫兩位同樣身為童星出道的女星，都是越大越漂亮的典範，這回隔空上演了一場紅毯PK戰。

▲2021 KBS演技大賞於昨（31日）晚間登場，由金所炫、李到晛、成始璄攜手主持。（圖／翻攝自IG）



擔任KBS演技大賞典禮主持的金所炫，雖然年僅22歲卻無疑是演技實力派的一員，於2021年KBS演技大賞奪下了最優秀獎、人氣獎，以及憑藉《月升之江》一劇，與羅仁宇一同獲得最佳情侶獎。

整場下來，金所炫先是以全黑的華麗澎袖禮服登場，以呼應另外兩位主持人的黑色西裝，接著她換上帶有薰衣草紫色光澤的珠繡亮片裙上台領獎，平口設計小露香肩，頗有女人味，同時保有公主般的可愛氣息；另一套來自婚紗品牌NEWHITE的純白緞面長禮服，金所炫特別將頭髮用白紗緞帶綁起來搭配，營造優雅的氣質。

▲金所炫狂換三套服裝。（圖／翻攝自IG）



金裕貞當晚於SBS演技大賞上，則是先以一襲CELINE黑色亮片裝亮相，襯得白皙肌膚更加發光，削肩設計也凸顯她沒有絲毫贅肉的身形；緊接著金裕貞煥上婚紗品牌Liz Martinez的透視風白紗，整個人散發出強烈的仙氣，優雅帶點小性感的造型被粉絲們讚翻。金所炫、金裕貞不只同以「童星出道」，今年也都是22歲，更同時擔任了兩大電視台的典禮主持，兩位狂換服裝，隔空上演了一場紅毯PK戰，相當精彩、各有千秋。

▲金裕貞主持典禮造型。（圖／翻攝自IG）



▲金裕貞白紗禮服造型。（圖／翻攝自IG）