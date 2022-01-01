潤娥罕見肩、腰、腿全露性感炸裂！Krystal超貼身禮服曝光誘人曲線

記者王則絲／台北報導

昨晚（31日）韓國演藝圈十分忙碌，除了電視台KBS、SBS舉辦演技大賞典禮，MBC歌謠大祭典也超吸睛。MBC歌謠大祭典上由主持人潤娥、2PM李俊昊負責開場表演，帶來了一場激情性感的雙人舞蹈，只見潤娥罕見走性感豔麗路線，尺度大開，熱辣辣的紅色服裝露肩、露腰也露腿，粉絲福利超滿！同時Krystal（鄭秀晶）在KBS演技大賞紅毯上也性感現身，看似全身包緊緊，卻是完整呈現出誘人曲線！

▲潤娥難得挑戰性感火辣的造型。（圖／翻攝自IG）



一向給人甜美清純印象的潤娥，這回在MBC歌謠大祭典開場表演中，難得是以性感美豔的氛圍亮相，只見她身穿熱辣辣的火紅色短版上衣、以及小熱褲，搭配過膝長靴，正好露出香肩、蠻腰和絕對領域，辣妹造型配上娥娜多姿的舞蹈，讓粉絲們都招架不住，狂讚：「實在是太性感！」、「有性感的潤娥一起跨年太幸福了」、「這風格有夠辣！」

▲Krystal奪下本屆女子新人獎。（圖／翻攝自IG）



提到性感女星，另一場演藝圈盛會上，Krystal也以極其性感的姿態現身KBS演技大賞紅毯，以女團出道的她，近年多把重心放在戲劇上頭，這次以新劇《警察課程》成功拿下女子新人獎。紅毯上，Krystal選穿來自RALPH LAUREN的素面卡其色連身裙，簡約俐落的剪裁服貼身形流瀉而下，看似包得緊緊的，事實上讓Krystal的真實體態全現形，勾勒出零贅肉的身材和誘人腰臀曲線，雖然選擇低調，但是卻讓人視線無法移開！

▲Krystal身穿卡其色貼身禮服，迷人曲線盡顯。（圖／翻攝自IG）