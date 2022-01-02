回顧2021「最多讚IG貼文」TOP5　「這張」狂吸三千萬讚你有跟上嗎？

編輯／JJ

2021年正式完結，許多人都會用這一年來按讚數最多的「九宮格」IG貼文，來替自己總結這一年，然而身為一般民眾，IG的按讚數當然無法與大明星們相比，今天就來帶大家朝聖，2021年全球按讚數最多的貼文TOP5是哪些，也順道檢視一下你是否都有跟上風潮，早已按過讚了呢？

TOP5

第五名為足球巨星梅西（Leo Messi）在2021年離開了效力21年的巴賽隆納隊，轉戰加入巴黎聖日耳曼隊，其中一篇他宣布轉換球隊的照片，便獲得了2214萬讚，為本年度IG最多讚貼文的第五名，順帶一提，榜上第七名與第八名也都是梅西的貼文。

TOP4

怪奇比莉（Billie Eilish）是全球數一數二的吸讚女星，近年她開始嘗試多變的造型，像是2021年3月時，比莉釋出一張染了整頭金髮的照片，瞬間讓網路都沸騰了，至今共獲得了2302萬讚。先前比莉登上時尚雜誌，穿著BURBERRY的緊身馬甲裝，突破以往尺度，也獲得了2205萬、第六名的佳績。

TOP3

第三名為美國名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）宣布懷第二胎的影片，獲得2462萬個愛心，並有高達1.5億次的觀看次數，相當驚人。

TOP2

第二名為美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）與丈夫道爾頓戈梅茲（Dalton Gomez）的浪漫婚紗照片，感動、甜蜜又賞心悅目的畫面，一共狂吸超過2669萬讚。

TOP1

榜單冠軍就算你沒按讚，你也大概在新聞上看過，正是足球明星C羅與女友喬治娜宣布迎來一對雙胞胎新成員的貼文，獲得超過3230萬讚，遠遠地將其他對手都甩在後，獨佔鰲頭。

此外加碼提到，近期很夯的「蜘蛛CP」湯姆霍蘭德與贊達亞，由湯姆霍蘭德所發佈的其中一張合照獲得1973萬，也成功擠進了TOP10。