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楊冪童話公主裙被網笑像「鮭魚」　唱《小幸運》更引兩極反應：好難聽

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▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪盛裝現身跨年晚會演唱《小幸運》。（圖／翻攝自微博，以下同）

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪日前登上湖南衛視跨年晚會，與好友歌手周筆暢一同演唱田馥甄的《小幸運》，楊冪顏值與身材自然是無可挑惕，只不過這場演出不管是歌聲還是服裝都引來了兩極評價，她身穿超有份量的童話風公主澎澎裙，相當耀眼迷人，不過就有人歪樓說裙子看起來像「鮭魚肉」，歌聲部分網友則是狠狠吐槽：「好難聽。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪選穿Viktor & Rolf 2017春夏高訂款禮服，卻被網友吐槽。（圖／翻攝自微博）

楊冪的時尚資源在大陸女星們之中絕對是數一數二，每每現身公開活動排場都很大，無疑是紅毯常勝軍，這回登上跨年晚會表演，如此盛大的場面楊冪當然特別盛裝。

當晚，楊冪選穿Viktor & Rolf 2017春夏高訂款禮服，以粉色蛋糕裙、藍綠色紗裙以及珠繡布料拼接而成，澎澎的裙身份量感十足，讓楊冪宛如童話故事中走出的公主一樣，華麗又不失俏皮感，大批粉絲湧入狂讚：「公主冪」、「我高傲尊貴的公主」、「美哭我了。」不過這身裙子並不是所有人都捧場，有些網友就針對裙子粉色的部分歪樓指出：「裙子是鮭魚肉」、「鮭魚禮服⋯⋯」、「感覺並不像高訂。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

而楊冪難得獻出歌喉演唱大家耳熟能詳的《小幸運》，選曲讓大家都很有共鳴，只不過楊冪的歌聲引來兩極評價，雖然該首曲目不太需要大量技巧，楊冪也都在音準上，有網友們讚她聲音甜美、很好聽，但是也有許多網友吐槽：「好難聽」、「楊冪別唱歌了吧」、「楊冪本來就是鴨子聲。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

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楊冪

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