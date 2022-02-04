fb ig video ETtoday search mobile

脫單好困難？「母胎單身」人常有的5個特質　想太多毀戀情

>

▲▼母胎單身人5特質 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

雖然現在網路發達，社交軟體這麼多，但越來越多人長期單身，甚至在交友軟體「Omi」對1千多名使用者調查問卷發現，超過一半的使用者都是「母胎單身」，其中更不乏在大眾眼中條件不錯的人，一直無法脫單除了沒有遇到「對的人」，更多可能是因為以下5個原因所導致。

▲▼母胎單身人5特質 。（圖／翻攝ＩＧ）

過於被動

很多長期單身或母胎單身者或多或少都有點缺乏自信，覺得自己長得不夠好看、身材差等，因而畏手畏腳、無法自然展現自己，更會因為覺得自己沒有魅力，而不敢積極表明心意或回應對方，也因為表現過於被動，容易讓追求者誤會覺得「被拒絕」而放棄，導致本來有機會展開的戀情無疾而終。

▲▼母胎單身人5特質 。（圖／翻攝ＩＧ）

擇偶條件太嚴苛

每個人心中對於另一半多多少少都會有所想像，因而有一套擇偶條件，但不管是對外貌、經濟或性格，若是追求的條件太嚴苛，不僅很難遇到滿意的對象，若因對方沒有滿足所有「設定條件」就直接拒絕接觸，更會讓你因此錯失不少機會。

▲▼母胎單身人5特質 。（圖／翻攝ＩＧ）

懶得花時間認識人

不少長時間單身的人，因為很習慣了單身的生活，每次別人要幫忙介紹對象或是被邀請參加聯誼活動，一想到要打扮、要花時間社交，就覺得麻煩想放棄，但如果連能認識新朋友的機會都沒有，又如何能遇到喜歡的對象？

▲▼母胎單身人5特質 。（圖／翻攝ＩＧ）

容易慌張、不擅聊天

許多單身時間較長的人，因為生活模式過於固定，越來越少參加需要認識新朋友的聚會，慢慢地只習慣跟熟悉的人相處，當遇到不太熟識的人時，在互動時容易緊張，聊天時更因爲緊張而顯得不知所措、影響話題延續，就會讓對方感到不自在或尷尬而漸漸遠離。

▲▼母胎單身人5特質 。（圖／翻攝ＩＧ）

過度憂慮

也有不少人很容易想東想西、顧慮太多，在戀情八字都還沒有一撇，甚至都還沒接觸對方幾次，就已經先開始想著跟對方在一起的樣子、如果約會了不喜歡該怎麼辦，或是如果對方不喜歡自己，失敗了好丟臉等，而不敢表現出自己真實情緒或積極主動回應對方，或許一場美好的戀情就毀在你的「自尋煩惱」裡。

►與另一半父母初次見面「3技巧」切記　不怕沒話聊、全做到超加分

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 談戀愛, 男女, 單身, 脫單, 情侶, 特質, 原因

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格

韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格

看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子

看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子

交往越久愛得越深的三大星座　看似悠遊花叢的他竟是深情王子

交往越久愛得越深的三大星座　看似悠遊花叢的他竟是深情王子

百萬棉花糖網紅與瘦女孩撞衫！「不分尺碼」挑戰…結局神逆轉 小S魔鬼身材不靠斷食　激推「豆漿＋香蕉」熱量超低、吃出健康飽足感 最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍想一輩子不結婚，愛自己更輕鬆 「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭 歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴 韓國女生都在瘋「戴髮箍」一秒變可愛！「這3款」網路討論度超高 不需要髮圈就能綁！3款氣質「低馬尾、包頭」僅靠髮絲固定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面