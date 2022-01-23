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牌咖新年必收！日本「茶几麻將2用桌」輕鬆收納　翻蓋馬上開局

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編輯／Beverly　

牌咖注意！還在煩惱農曆年想打麻將，家裡卻沒地方放麻將桌嗎？今天就來介紹這款高質感的迷你「茶几麻將2用桌」，除了超實用的百變功能之外，輕巧、不佔空間的設計能夠輕鬆收納，身為牌咖的你，假如剛好也是個質感控，這款茶几麻將桌新年絕對必收！

▲茶几麻將桌。（圖／翻攝自DOPPELGANGER）

▲茶几麻將桌。（圖／翻攝自DOPPELGANGER）

▲牌咖必備的茶几麻將2用桌（圖／翻攝自DOPPELGANGER官網，下同）

日本品牌DOPPELGANGER將傳統麻將桌結合時下流行的工業風，打造一款超高質感的迷你「茶几麻將2用桌」。除了茶几、麻將桌兩種用途之外，還有多處實用的收納空間，可收納迷你麻將牌，桌角的4個抽屜除了能夠放置骰子及其他道具之外，還可以當成飲料架使用；桌墊採用拉絲材質製成，可以保護桌面及麻將牌不被刮花，並吸收洗牌時吵雜的聲音。

▲創意傢俱。（圖／翻攝自Mousarris）

▲桌角抽屜可用來收納道具或放置飲料，桌面設有麻將牌收納空間。

「茶几麻將2用桌」除了打麻將的用途之外，還可以當成紙牌遊戲墊或桌遊桌使用，在桌面加上頂板後，馬上變身實用的迷你茶几，不但很適合讓小朋友在上面畫畫、寫功課，大人想休息時，也可以在桌上放一杯咖啡、悠哉的看書或是辦公。

▲茶几麻將桌。（圖／翻攝自DOPPELGANGER）

不只功能實用，體積小、好收納更是這款麻將桌最吸引人的地方，尺寸為W635 × L（深）635 × H370mm，重量約為17.9公斤；官網23,000日元（約為NT$5521）的親民價格，與市售正常尺寸的麻將桌相比，價格確實好入手許多，不論你是居家質感控還是超級牌咖，都可以考慮看看。

以下加碼介紹4款高質感茶几、懶人桌，除了為家中增加簡約設計感之外，還有輕鬆收納的實用功能，一起來看看吧。

韓國時光摺疊桌

韓國時光摺疊桌可當成床上桌、小餐桌、茶几、懶人桌，桌面使用耐磨防潑水材質，並印上簡約質感圖案，桌腳簡易摺疊的設計，方便收納還可將它變成家中擺設。

▲桌子。（圖／ikea）

▲韓國時光摺疊桌。（圖／翻攝自MH家具官網）

捷諾編織邊桌

紙纖藤編織桌面不只減輕桌子重量，精巧的工藝還能提升家中質感，除了簡單置物的功能外，方便移動、輕鬆收納也是它的亮點之一。

▲桌子。（圖／ikea）

▲捷諾編織邊桌。（圖／翻攝自MH家居官網）

KVISTBRO儲物桌

將KVISTBRO儲物桌的圓蓋桌面掀起後，簍空的網格桌身可收納毛巾、衣服、棉被、兒童玩具等，雖然無法收納小物件，但也能將家中不少物品收納整齊；此外，將圓蓋桌面取下，即可變成高質感洗衣籃、置物籃。

▲桌子。（圖／ikea）

▲KVISTBRO儲物桌。（圖／翻攝自ikea官網）

Aula布茶几

主打簡約時尚的高質感布茶几，使用木紋清晰、色澤溫潤的百年白橡木製作桌面，桌身則是柔軟透氣的耐磨布料，桌面拿起後可收納玩具、家居用品等小物，不只美觀還超實用。

▲桌子。（圖／ikea）

▲Aula布茶几。（圖／翻攝自居家先生）

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關鍵字：

茶几, 麻將桌, 家居, 麻將, 桌子, 收納

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